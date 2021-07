El australiano Matt Wearn (Láser) se asegura el oro a falta de la Medal Race

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Tokio, 30 jul (EFE).- El australiano Matt Wearn se aseguró este viernes el oro en la clase Láser Standard de Tokio 2020, tras acabar primero destacado en serie previa de diez mangas antes de que el próximo domingo se dispute la 'Medal Race', regata por las medallas a la que han entrado los diez primeros clasificados.

Wearn, de 25 años y debutante en unos Juegos, suma 49 punto tras el descarte, mientras que segundo se sitúa el noruego Hermann Tomasgaard, que acumula 71.

El tercero es el croata Tonci Stipanovic (74) y, junto al noruego, aún deberá pelear en la última regata por mantenerse en el podio.

Uno de los que optan a esas posiciones, aunque lo tiene complicado, es el veterano regatista brasileño Robert Scheidt, quien este viernes tuvo la peor jornada de su serie (24, 16) y se sitúa en la clasificación como sexto con 86 puntos.

Scheidt, en los séptimos Juegos de su carrera, tiene difícil sumar su sexta medalla olímpica y con ello ser el único que llega a esa cifra en la vela.

En Láser Radial, la danesa Anne-Marie Rindom estaba en una situación parecida a la de Wern en Standard, pero no terminó la última prueba del día y debido a la penalización no pudo asegurarse la medalla de oro antes de la Medal Race.

La danesa tiene ahora 64 puntos tras el descarte y está seguida de la neerlandesa Marit Bouwmeester (71) y de la sueca Josefin Olsson (79).

En 49er.FX, a falta de disputar este sábado las últimas tres mangas de las doce previas programadas antes de la Medal Race del próximo lunes, las neerlandesas Annemiek Bekkering y Annette Duetz lideran la tabla con 41 puntos.

Las españolas Támara Echegoyen y Paula Barceló se sitúan segundas en la general con 42 puntos tras el descarte, uno mas que las primeras.

Son terceras las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze (47), quienes lograron el oro en esta clase en Río 2016 y que buscan repetir éxito.

En 49er. hay una apretada lucha en los tres primeros puestos después de nueve regatas disputadas y a falta de otras tres de la serie previa, que también se desarrollarán el sábado.

Están con 34 puntos tras el descarte los británicos Dylan Fletcher y Stuart Bithell, los neozelandeses Peter Burling y Blair Tuke y los españoles Diego Botín e Iago López-Marra.

En 470 masculino están primeros los australianos Mathew Belcher y Will Ryan con 11 puntos, seguidos por los británicos Luke Patience y Chris Grube (22) y de los neozelandeses Paul Snow-Hansen y Dan Willcox (27).

Los terceros están solo uno menos que los cuartos, los españoles Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez, que cumplieron con la tercera jornada de competición y acumularon seis pruebas de las diez programadas previas a la Medal Race.

En 470 femenino, las primeras clasificadas son las polacas Agnieszka Skrzypulec y Jolanta Ogar con 10 puntos. Segundas se sitúan las británicas Hannah Mills y Eilidh McIntyre con 14 puntos y terceras las francesas Camille Lecointre y Aloise Retornaz (17).

El sábado, en el séptimo día de competición, se disputan las primeras Medal Race, las de RS:X masculino y femenino, y también vuelven a la competición la clase el Finn y el Nacra 17. EFE