El 80 % de la población objetivo de Chile ya está vacunada contra la covid-19

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac contra la covid-19, en un centro de vacunación en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 30 jul (EFE).- El 80 % de la población chilena susceptible de ser vacunada completó su esquema de vacunación contra la covid-19, porcentaje a partir del cual se considera que se da la inmunidad de rebaño, informaron este viernes las autoridades sanitarias.

En un país con casi 19 millones de habitantes, "la población objetivo (a vacunar) es 15.200.840 de personas, donde un 86 % de la población se ha vacunado con única y primera dosis y un 80 % de la población se ha vacunado con dosis única y segunda dosis", consignó el ministro de Salud, Enrique Paris.

"Hemos alcanzado el 80 % de la población objetivo con un esquema de vacunación completo. Felicitamos a los chilenos porque este es un logro de todos. Debemos seguir con este proceso de vacunación, las vacunas seguirán llegando al país", dijo Paris.

La negociación anticipada de las vacunas con diversos laboratorios, así como la amplia red de atención primaria, son dos de los factores clave que agilizaron la inmunización en Chile, proceso en el que ha sido uno de los líderes mundiales desde el primer momento.

Hasta ahora han llegado más de 28,5 millones de dosis, la mayoría del laboratorio chino Sinovac (casi 19,7 millones) y en menor medida también de Pfizer/BioNTech, Cansino y AstraZeneca.

Las autoridades sanitarias aprobaron también las vacunas del laboratorio Janssen, de Johnson & Jonhson, y la rusa Sptunik V, de las que esperan recibir dosis en los próximos meses.

Por medios de la prensa local, esta jornada se supo que el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) recomendó al Ministerio de Salud inocular una tercera dosis o "dosis de refuerzo" a la población, mientras que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que existen vacunas disponibles para hacerlo, pero que hasta el momento no se ha definido una estrategia al respecto.

PANDEMIA CONTROLADA

Como resultado del alto porcentaje de inmunización, después de una grave segunda ola que se extendió de marzo a julio y puso contra las cuerdas al sistema hospitalario, la pandemia se ha replegado hasta niveles no vistos desde abril de 2020 y el país recupera parcialmente la normalidad tras un largo periodo de restricciones.

La variación de nuevos casos confirmados de coronavirus en Chile descendió un 14 % y un 47 % para la comparación de 7y 14 días, respectivamente, informó este viernes el Ministerio de Salud

Las autoridades reportaron 1.355 casos nuevos de covid-19 y 71 fallecidos por causas asociadas a esta enfermedad, registrados durante las últimas 24 horas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con covid-19 en el país alcanzó a las 1.614.629, de las que 8.593 se encuentran en etapa activa, mientras que el número global de fallecidos ascendió a 35.366 desde que comenzó la pandemia.

La tasa de positividad —número de contagios detectados por cada 100 test PCR realizados— informada este viernes fue del 2,14 % con base en los resultados de 63.348 exámenes PCR y test antígeno realizados en las últimas 24 horas.

Son ya varias las semanas en las que el país se encuentra con una tasa de positividad inferior al 5 %, dato que, sostenido por más de 15 días, es tomado en cuenta por Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los criterios epidemiológicos para dar por controlada la pandemia.

A la fecha, 1.452 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 1.163 están con apoyo de ventilación mecánica. En el país existen en estos momentos un total de 528 camas de esta naturaleza disponibles para el paciente que lo requiera.

Las autoridades, sin embargo, no abren todavía las fronteras a los extranjeros, después de cerrarlas en abril, y el toque de queda rige de 00.00 horas a 5.00 horas en la mayor parte del país.