EEUU.- El Departamento de Justicia pide al Tesoro que entregue al Congreso las declaraciones de impuestos de Trump

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Justicia ha señalado este viernes que el Servicio de Ingresos Internos (IRS) de la oficina del Tesoro debe hacer entrega al Congreso de Estados Unidos las declaraciones de impuestos sobre la renta del expresidente Donald Trump, cuando se cumplen ya dos años de esta petición.



Los equipos de asesoría legal del Departamento de Justicia aseguran que el Comité de Medios y Recursos de la Cámara de Representantes ha dado "razones suficientes" para solicitar estos datos fiscales, de los que Trump siempre se ha mostrado muy celoso. "El Tesoro debe proporcionar la información", recalcan.



Esta valoración se produce el mismo día en el que se prevé que el presidente del comité, Richard Neal, haga una nueva defensa de la demanda judicial que presentó en julio de 2019 y que ya fue rechazada en el Congreso por carecer de "propósito legislativo y legítimo" y considerada un intento de "avergonzar a Trump".



"Como he sostenido durante años, el caso del comité es muy sólido y la ley está de nuestro lado. Me alegra que el Departamento de Justicia esté de acuerdo y que podamos avanzar", ha dicho Neal, demócrata por Massachusetts, en un comunicado enviado a la cadena a CNN.



Por el momento, el Departamento del Tesoro, a quien un juez ordeno anunciar a Trump con tres días de antelación si pretende entregar su información fiscal para que éste puede presentar sus alegaciones legales, no se ha pronunciado al respecto.



Quien sí se ha pronunciado ha sido la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha celebrado la postura del Departamento de Justicia ya que supone una "victoria para el Estado de derecho".



"El acceso a las declaraciones de impuestos del expresidente Trump es una cuestión de seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece conocer los hechos de sus preocupantes conflictos de intereses y el menoscabo de nuestra seguridad y democracia", ha dicho.



El Departamento de Justicia bajo la Administración del presidente, Joe Biden, ha mostrado por el momento actitudes dispares en relación a cómo abordar la posición de esta oficina en casos en los que bajo el gobierno de Trump se le protegía.



Así, si bien el Departamento de Justicia se muestra partidario de facilitar la comparecencia de antiguos funcionarios en las investigaciones que se están llevando a cabo para dilucidar sus responsabilidades en el asalto al Capitolio; en el caso en el que Trump está acusado de difamación por la periodista Elizabeth Jean Carroll que le denunció por abuso sexual, la oficina pide que no sea juzgado por ello.