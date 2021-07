Doncic-Rubio, el destino cruzado de los bases que dominan el básquet olímpico

El asombroso Luka Doncic es intocable en la NBA, mientras que Ricky Rubio debe digerir un nuevo traspaso desilusionante. Son los dos jugadores más determinantes del torneo olímpico de básquet y se citan el domingo en un Eslovenia-España por la primera plaza del grupo C.

Acabar al frente de cada una de las tres llaves asegura estar en el primer bombo en el sorteo de cuartos y, normalmente, evitar a Estados Unidos.

En el Saitama Arena chocarán los bases que guían a dos selecciones clasificadas para cuartos con dos victorias.

Por el lado esloveno la estrella de los Dallas Mavericks Luka Doncic, de 22 años, que ha trasladado sin ninguna dificultad su dominio al básquet internacional en estos Juegos.

El 'Mozart del básquet' estuvo monumental en su debut olímpico con 48 puntos ante Argentina en 31 minutos de juego y sobrado frente a Japón.

"Lo que más me impacta no son tanto los números de Doncic, sino la sensación de que parecen imbatibles con él. Luka no ha perdido un partido con la selección. Es un ganador que arrastra a un equipo bueno", señaló el seleccionador español Scariolo sobre un jugador que ha ganado en los 15 partidos que ha jugado con Eslovenia -incluido el título del Eurobasket de 2017-.

- Traspaso sorpresa a los Cavaliers -

Por España poco tiene que envidiarle Rubio, de 30 años, que vuelve a la selección tras un año frustrante en un equipo 'perdedor' como los Minnesota Timberwolves y que este viernes fue traspasado a otro sin grandes expectativas como los Cleveland Cavaliers.

Sin embargo la camiseta roja lo convierte en un jugador dominante, como hace dos años en China, guiando a España al título mundial y siendo elegido el mejor jugador del torneo.

En el Saitama Arena nadie domina las estadísticas como estos dos bases. Doncic se va a los 36,5 puntos de media, con 9 rebotes y seis asistencias por duelo. Incluso se acercó al triple-doble olímpico (dobles figuras en tres apartados) ante Japón, pero un golpe y las faltas le obligaron a dosificarse.

"Está siendo el jugador más determinante del torneo y tenemos un buen trabajo por delante", señaló Ricky sobre el esloveno.

"Está a su nivel NBA. Decían que no podría hacer lo mismo en FIBA (Federación Internacional de Básquetbol) y no sabían que Luka tiene ese talento para adaptarse a cualquier tipo de competición", señaló el pívot español Willy Hernangómez, amigo de Doncic.

Rubio, que ya tiene una plata (Pekín-2008) y un bronce (Rio-2016), anota con facilidad (23 puntos de media) y brilla desde el triple (6/8 en los dos partidos), asistiendo a su nivel habitual (6,5).

- 'No sé cómo se puede parar' -

"Una selección no es un jugador, es lo mismo para Eslovenia, aunque en el caso de Doncic tiene un porcentaje de influencia muy alto", señaló el español cuando le preguntaron por la 'Rickydependencia'.

"Estoy cómodo, estoy tranquilo jugando y eso se nota. Hemos jugado un partido a cara de perro, como suele decirse", añadió tras ganar y dejar muy tocada a Argentina, que ahora solo puede ser una de las dos mejores terceras.

Doncic, criado deportivamente en el Real Madrid, a donde llegó de niño y salió como figura a la NBA, conoce a la perfección a la selección española.

La campeona del mundo, más coral y experimentada que Eslovenia, deberá encontrar el dispositivo táctico para reducir la influencia del base.

"Antes del torneo olímpico pensaba que España era mejor que Eslovenia. Ahora, no lo sé, quizá España sea mejor, pero no estoy seguro porque no sé cómo se puede parar a Doncic", vaticinó el argentino Julio Lamas, seleccionador de Japón, tras sufrirlo en sus carnes.

