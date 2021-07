Día nefasto para las acciones y la moneda de Perú, tras asunción de Castillo

El presidente de Perú, Pedro Castillo (c), participa en un desfile militar por las Fiestas Patrias hoy, en el Cuartel General del Ejército, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 30 jul (EFE).- Una jornada nefasta para el mercado de valores, con una caída de 5,8 %, y para la moneda de Perú ha sido el primer día útil en el sistema financiero local, tras la asunción al Ejecutivo peruano del presidente izquierdista Pedro Castillo.

El índice general de la Bolsa de Valores de Lima cayó 5,8 % al cierre de las cotizaciones de este viernes, mientras que el índice selectivo disminuyó en 4,8 %, con una estrepitosa caída de 16 % para el grupo empresarial y financiero más importante del país, Credicorp.

Asimismo, el tipo de cambio del dólar subió más de 3 % en este día, traspasando la barrera de los cuatro soles por dólar, a pesar de que el Banco Central de Reserva (BCR) salió a vender 293 millones de dólares para detener el ascenso.

La reacción de los mercados bursátiles y financieros responden a los anuncios hechos por Castillo en su primer discurso a la Nación, el pasado miércoles 28, así como al nombramiento del legislador izquierdista Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

RECHAZO A ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y PRIMER MINISTRO

"Responde a los anuncios del presidente, el discurso del 28 donde confirmó la insistencia en la Asamblea Constituyente, eso trae muchísima incertidumbre al mercado, y también el nombramiento de Bellido como primer ministro", declaró a Efe el jefe de análisis de la sociedad agente de bolsa Kallpa SAB, Marco Contreras.

Sobre Bellido, señaló que "es un señor de izquierda radical y que obviamente no es bien visto por el mercado, no trae confianza al inversionista y esto se ha traducido en los precios de las acciones hoy, (pero) no solamente en las acciones, sino que otros mercados donde se ha visto bastante devaluación de los activos peruanos".

"En general, los inversionistas toman mal estas medidas, estos nombramientos y todos los mercados salen a vender activos peruanos porque no confían en el Gobierno de Castillo", remarcó Contreras.

PRINCIPALES ACCIONES CAEN MÁS DE 10 %

La Bolsa de Lima tuvo en la jornada un comportamiento "bastante negativo", con caídas de 16 % para Credicorp, 12 % para el grupo financiero Intercorp, 11 % para el de maquinaria pesada Ferreyros, y de 10 % y 9 % para las mineras Volcan y Minsur, respectivamente.

"Ha sido un movimiento bastante brusco el día de hoy, con bastante aversión al riesgo, bastante miedo y desconfianza por parte del inversionista", expresó Contreras.

Recordó que después de la primera vuelta electoral, en la que Castillo encabezó las votaciones, la bolsa también tuvo "una reacción negativa, pero no había sido tan abrupta como la de hoy".

El episodio más reciente en que la bolsa peruana sufrió una caída tan pronunciada fue la elección en 2011 de Ollanta Humala (2011-2016), de tendencia nacionalista moderada, que llevó a un derrumbe de 14 % del índice general y llevó a un cierre de la bolsa hasta el día siguiente, recordó Contreras.

DÓLAR A MÁS DE 4 SOLES

Respecto al tipo de cambio del dólar, el analista afirmó que la subida de más de 3 % en esta jornada ha sido "una variación bastante exagerada y muy poco común de ver", que ya superó la barrera de los cuatro soles.

Otro importante elemento que ha contribuido a la desconfianza de los mercados financieros ha sido la falta de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas, ante el alejamiento a último minuto del economista Pedro Francke.

Contreras opinó que Francke "es una persona que tampoco es del agrado del mercado, se conoce su orientación política de izquierda, pero era prácticamente una certeza que esté en el ministerio, no es de una facción tan radical, como Castillo o (Vladimir) Cerrón (el presidente del partido oficialista Perú Libre)".

SIN MINISTRO DE ECONOMÍA A LA VISTA

El alejamiento del economista ahora "se presta para especulaciones, ¿ahora quién entrará?, quizás alguien más allegado al partido Perú Libre, que sería algo bastante malo para el mercado y la confianza del inversionista", señaló el experto.

Tras la jornada teñida de negativismo, Contreras expresó sus dudas de que Castillo "tenga la intención de dar alivio" al mercado, pero agregó que los agentes financieros estarán muy pendientes del nuevo ministro de Economía, así como de la continuidad del jefe del Banco Central de Reserva porque ambos puestos se encargan de la estabilidad macroeconómica del país.

"Lo que el mercado espera es que sean personas idóneas, preparadas, con mucha experiencia en el sector", anotó.

Mónica Martínez