Cultura.- Guerra total entre Scarlett Johansson y Disney por el estreno de Viuda Negra en streaming

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El estreno simultáneo el pasado 9 de julio en cines y Disney+ de Viuda Negra (Black Widow) ha desatado un crudo enfrentamiento judicial entre Scarlett Johansson y el estudio. Y es que la actriz protagonista ha decidido demandar a Disney por incumplimiento de contrato a raíz de este estreno híbrido alegando que sus emolumentos dependían, en parte del desempeño del filme en taquilla. Una demanda que ha sido calificada de "triste y angustiosa" por Disney que en su respuesta acusa a actriz -que aseguran ya se ha embolsado 20 millones de dólares por la película- de mostrarse insensible e ignorar de forma "cruel" el contexto excepcional derivado la pandemia de coronavirus.



Según señala la demanda interpuesta ante los tribunales Los Ángeles por la actriz, cuando Johansson firmó su participación en la película, se le aseguró que su distribución sería exclusivamente en salas de cine. Pero, más allá del lugar en el que se exhibe, la denuncia apunta que la actriz debía cobrar un porcentaje de taquilla complementario a la suma ya abonada por su participación en la película que Disney no estaría contabilizando en sus visionados online.



"¿Por qué Disney ha decidido dejar de ganar miles de millones de dólares en taquilla estrenando la película en salas en un momento en el que el mercado de la exhibición está pasando por un mal momento en lugar de esperar unos meses a que el este se recupere?", pregunta la reclamación.



"Por lo que sabemos, la decisión de hacerlo ha sido tomada, al menos en parte, porque Disney ha visto la oportunidad de promocionar su buque insignia, que es su servicio de suscripción, usando la película y a la señora Johansson con el propósito de atraer a nuevos suscriptores que paguen cada mes, de retener a los que ya tienen y hacer que Disney+ sea un servicio imprescindible en un mercado cada vez más competitivo", afirma la demanda en respuesta a su propia pregunta.



"Intencionadamente Disney indujo el incumplimiento de contrato de Marvel, sin justificación, con el objetivo de impedir que Johansson obtuviera los beneficios totales de su acuerdo con Marvel", señala el texto que además acusa a Marvel y Disney de "ignorar a Johansson obligándola a interponer esta demanda", señalando así que no ha habido intención por parte del estudio de renegociar el contrato de la actriz.



DURA RESPUESTA DE DISNEY



La respuesta de Disney no se ha hecho esperar. El estudio ha afirmado que, habiendo cobrado ya 20 millones de dólares por aparecer en el filme, la actitud de Johansson les resulta "especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus".



Además, señalan que esta demanda por incumplimiento de contrato no tiene "ningún fundamento". "Disney ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el estreno de Viuda Negra en Disney+ a traves de 'acceso premium' ha ampliado significativamente su capacidad de generar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que ya ha recibido hasta la fecha", sentencian.



Viuda Negra, dirigida por Cate Shortland y cuenta en su reparto con Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz, es la primera película de la Fase Cuatro de Marvel en el cine.