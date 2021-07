Cuba reporta 8.736 nuevos casos de covid-19 y acumula más de 375.000

Un hombre camina frente a un mural de Ernesto Che Guevara en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 30 jul (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) notificó hoy 8.736 nuevos casos de covid-19 para un total de 375.721 contagios desde marzo de 2020, cuando se confirmó el primer enfermo en el país.

El acumulado de fallecidos hasta el momento es de 2.693, tras los 65 nuevos decesos notificados por las autoridades sanitarias.

En los laboratorios se analizaron 51.142 muestras para diagnosticar los 8.736 casos de hoy, de los cuales 61 fueron importados.

En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas 89.867 personas: 43.161 casos activos -155 críticos y 218 graves-, 42.924 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

El país caribeño -con 11,2 millones de habitantes- está en fase de transmisión comunitaria de la enfermedad desde finales de junio y actualmente presenta una tasa de incidencia de 1.002 contagios por cada 100.000 habitantes con tendencia al incremento, según el Minsap.

Por provincias, Matanzas (occidente) mantiene la mayor tasa de incidencia de los últimos quince días con 3.141 enfermos, seguida por Ciego de Ávila (2.382) y Cienfuegos (2.206).

Tres de las 15 provincias de Cuba notificaron hoy más de 1.000 casos: La Habana (1.736), Matanzas (1.112) y Ciego de Ávila (1.098). En tanto, el municipio especial Isla de la Juventud no notificó casos hoy.

En las zonas de riesgo está en marcha un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 02, las dos fórmulas más avanzadas de las cinco desarrolladas por Cuba contra el coronavirus.

La primera de ellas ya es vacuna, la primera latinoamericana anticovid, cuando recibió la autorización de uso de emergencia tras mostrar una eficacia del 92,2 % en los ensayos clínicos.

Soberana 02, en tanto, espera esa autorización al mostrar una eficacia de 91,2 % con un esquema de dos dosis y una extra de Soberana Plus, otro de los compuestos que investigan científicos de la isla.

Más de 3 millones de cubanos, de una población de 11,2 millones, han recibido al menos una dosis de esas fórmulas tras los ensayos clínicos y estudios de intervención realizados al mismo tiempo que el sanitario.

Cuba no ha comprado vacunas en el mercado internacional, ni se integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las mismas.