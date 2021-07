Coronavirus.- Alemania obligará a todos los viajeros no vacunados mayores de 12 años a entregar a una prueba negativa

BERLÍN, 30 (DPA/EP)



El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, ha anunciado este viernes que obligará a todos los viajeros mayores de 12 años no vacunados o sin la pauta completa que entreguen una prueba negativa antes de entrar en el país por cualquier vía de acceso.



"Todas las personas no vacunadas que entren en Alemania tendrán que entregar una prueba, independientemente de si llegan por aire, carretera o ferrocarril. Así, reduciremos el riesgo de entrada de contagios adicionales", ha declarado el ministro.



La medida, que entrará en vigor el domingo, afectará a los niños mayores, muchos de los cuales no tienen la pauta completa, dado que estipula la edad mínima de 12 años para entregar la prueba, entre otras opciones para verificar que solo tienen una mínima probabilidad de ser vectores de contagio.



Cualquier niño dentro de ese espectro deberá presentar o bien la pauta completa de vacunación, una prueba negativa o demostrar que ya se han recuperado de la enfermedad.



Estas reglas expanden las que ya estaban en vigor para los pasajeros en transporte aéreo, mientras que el ministro ha insistido en que la gente se vacune lo antes posible.



"La oferta de 'vacuna para todos' sigue en pie este verano. Tenemos dosis de sobra", ha aseverado.