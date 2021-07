Colombia exige garantías para exmilitares detenidos en Haití por asesinato de presidente Moïse

Imagen de archivo de sospechosos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue abatido a tiros en su casa en la madrugada del miércoles, exhibidos ante la prensa en Puerto Príncipe, Haití. 8 de julio, 2021. REUTERS/Estailove St-Val

BOGOTÁ, 30 jul (Reuters) - Colombia solicitó el viernes a Haití suministrar asistencia jurídica y atención médica a los 18 exmilitares detenidos en ese país acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, al tiempo que se declaró preocupada por la situación de sus ciudadanos.

Las autoridades haitianas denunciaron que Moïse fue asesinado a tiros en su casa el 7 de julio por un grupo armado que incluía a 26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses. Dieciocho colombianos fueron detenidos y otros tres fueron muertos por la policía.

Las familias y amigos de los detenidos dijeron a periodistas que fueron contratados como guardaespaldas, no como asesinos, mientras que el presidente de Colombia aseguró que algunos sabían del complot.

"Me valgo de esta oportunidad para solicitar a su Gobierno (...) la debida prestación de asistencia a nuestros connacionales, así como el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso", dijo una carta de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En la carta enviada al embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, la funcionaria aseguró que una misión consular que recientemente visitó ese país evidenció irregularidades en la detención y asistencia a los colombianos.

"No han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso", aseguró la canciller y vicepresidenta que también denunció que algunos sufrieron heridas al momento de ser detenidos y no gozan de condiciones humanitarias.

Ramírez pidió que se investigue y sancione a los autores de las conductas lesivas contra los colombianos.

De inmediato no fue posible obtener comentarios de la embajada de Haití en Bogotá sobre la carta del Gobierno de Colombia.

El nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo que el Gobierno busca condiciones para celebrar elecciones lo más rápidamente posible.

(Reporte de Luis Jaime Acosta)