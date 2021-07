Codelco en Chile aumenta producción en medio de fuerte demanda

(Bloomberg) -- Las ventas de Codelco se dispararon el trimestre pasado cuando el mayor proveedor de cobre del mundo aumentó la producción, justo cuando las economías en recuperación enviaron los precios del metal a niveles récord.

El productor estatal superó las restricciones pandémicas en Chile mejor que algunos de sus rivales del sector privado, impulsando estas contribuciones a las arcas estatales. Esto es una buena noticia para un país que actualmente busca financiamiento para aliviar los estragos de la pandemia, además de crear políticas para contrarrestar las desigualdades después de las protestas masivas de 2019.

Codelco también ha obtenido algunos de los beneficios de un multimillonario reacondicionamiento de sus antiguos depósitos, lo que brinda cierto alivio a la escasez de suministros mundiales del metal. En las últimas dos semanas, los futuros del cobre se han recuperado después de retroceder desde máximos históricos en mayo. El relajamiento de las restricciones relacionadas con el covid-19 en industrias clave impulsará renovadas ganancias de precios en el segundo semestre, según analistas de bancos como Citigroup Inc.

Las ventas del segundo trimestre de Codelco aumentaron un 79% a US$5.360 millones, según los resultados financieros publicados a través del regulador de valores. Durante la primera mitad del año, los insumos más caros y las fluctuaciones del tipo de cambio elevaron los costos.

En el primer trimestre, la compañía reportó un aumento de producción de 7%. Si bien no proporcionó un desglose trimestral, los cálculos que utilizan los resultados del primer trimestre muestran una producción de abril a junio de 410.000 toneladas, un 7% más que en el mismo período del año anterior.

En el primer semestre del año, las minas Hales, Teniente, Salvador y Radomiro Tomic de Codelco registraron ganancias gracias a la mejora de la calidad del mineral, lo que compensó las caídas en Chuquicamata y Gabriela Mistral. En desarrollo de proyectos, Codelco ha alcanzado un 97% de avance con una inversión en Andina a medida que avanza con otras obras en Teniente y Salvador.

Codelco también logró sortear una serie de negociaciones salariales en Chile, aunque la empresa enfrenta la amenaza de su primer paro en el ciclo actual después de que los trabajadores de su mina Andina rechazaron la oferta salarial final de la compañía.

