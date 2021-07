Ciudad de México mantiene riesgo alto por covid con aumento de hospitalizados

Trabajadores de salud trasladan a una persona contagiada por la covid-19, el 29 de julio de 2021, en la zona de emergencias del Hospital General en la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 30 jul (EFE).- El Gobierno de Ciudad de México informó este viernes que mantendrá el nivel de alerta alto, o color naranja en el semáforo epidémico, por el riesgo de covid-19 ante un aumento de hospitalizaciones, con 432 pacientes más que hace una semana.

Aun así, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que no habrá cambios en las restricciones de las actividades económicas, que permiten eventos deportivos, espectáculos, restaurantes y otros negocios.

"No, nada (de ajustes)", respondió Sheinbaum a los cuestionamientos en su rueda de prensa diaria.

El Gobierno federal ha reconocido una tercera ola de contagios en México, que acumula casi 240.000 muertes y 2,8 millones de casos confirmados.

La capital concentra casi una tercera parte de los 115.000 casos activos a nivel nacional, con cerca de 34.800, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Además, Ciudad de México tiene un 75 % de ocupación hospitalaria general y 77 % en camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), de acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Pero el Gobierno capitalino insistió en que el crecimiento de las hospitalizaciones disminuye.

“Estamos viendo por lo menos una reducción de la velocidad del crecimiento y tenemos una capacidad instalada en este momento al día de hoy, disponible totalmente, de 6.592 camas que pueden todavía crecer bastante (en el Valle de México)”, comentó Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital.

Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "México no está entre los países con más gravedad por la pandemia".

El mandatario mostró en su conferencia matutina una gráfica del Gobierno que señala que la mortalidad en la tercera ola es un 77 % menor que la primera de julio de 2020 y un 87 % menor que la segunda de enero pasado.

"En América, en fallecimientos, México está en el sexto lugar, así en general, sexto lugar en fallecimientos por habitantes, y en vacunación estamos en segundo lugar en América", manifestó López Obrador sin citar la fuente de sus datos.

También recordó la promesa de vacunar con al menos una dosis a toda la población mayor de 18 años para octubre, aunque solo 25 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación en México, que tiene 126 millones de habitantes.

La jefa de Gobierno reiteró que la estrategia de la capital para contener la pandemia es la vacunación y por eso ha disminuido la positividad.

“Está asociado a la vacunación, desde nuestro punto de vista. Llegamos ya a 8,2 millones de dosis aplicadas, por eso decimos que el objetivo es vacunar lo más pronto posible”, indicó.