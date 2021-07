Carla Vigo nos da su opinión sobre la ausencia de la Reina Letizia en el entierro de su bisabuela

30-07-2021 CARLA VIGO. MADRID, 30 (CHANCE) Hace dos días nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la Reina Letizia y una periodista que supuso un antes y un después en el tratamiento informativo de muchas noticias referidas al feminismo, una voz de radio que no olvidaremos nunca. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Hace dos días nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la Reina Letizia y una periodista que supuso un antes y un después en el tratamiento informativo de muchas noticias referidas al feminismo, una voz de radio que no olvidaremos nunca.



Fue despedida en la más estricta intimidad, la Reina Letizia no se dejó ver en el cementerio donde ya descansan los restos mortales de la matriarca de la familia. Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras imágenes de Carla Vigo, bisnieta de Menchu y le hemos preguntado por cómo se encuentra frente a una pérdida tan importante.



Carla Vigo nos ha confesado que la muerte de su bisabuela: "Era especial y muy buena persona". La sobrina de la Reina Letizia, que entiende perfectamente la ausencia de su tía nos explica que le parece que haya salido una entrevista póstuma de ella: "No tenía ni idea de esa entrevista, supongo que como todos, me ha chocado un poco".



Aunque asegura que desconocía la existencia de la entrevista, no le sorprende: "Nunca habló con nosotros de eso, pero conociéndola puede ser verdad. Estuvo tres horas hablando con ella, no creo que ella se pensase que era una charla normal". Carla que iba acompañada de su pareja nos ha confesado que tiene el corazón ocupado de lleno: "Estoy muy enamorada".