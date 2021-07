Bulgaria.- El partido antisistema ITN será el encargado de formar Gobierno en Bulgaria

05-01-2021 Imagen de archivo de la bandera de Bulgaria. POLITICA CONTACTOPHOTO



Nikolov: "El país nunca ha tenido un primer ministro como yo, un empresario privado"



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha encargado este viernes al partido 'anti-establishment' Existe Un Pueblo (ITN, por sus siglas en búlgaro) la labor de formar Gobierno en el país una vez que han transcurrido casi tres semanas desde la celebración de elecciones generales, en las que resultó vencedora dicha formación liderada por Plamen Nikolov.



"Como resultado de las elecciones del 11 de julio de este año, usted tiene la responsabilidad de obtener el primer mandato investigativo. La gente votó por usted con la expectativa de consolidar el frente de cambio contra el fallido modelo de poder de corrupción", ha expresado Radev durante la toma de posesión de Nikolov, según recoge la emisora búlgara BNR.



De este modo, el casi desconocido legislador de ITN, un hombre de 44 años que tiene un doctorado en filosofía en derecho, política y economía, ahora tiene un total de siete días para la difícil tarea de forjar una coalición gobernante.



En caso de que Nikolov no logre el apoyo de otros partidos, el mandato pasará al segundo grupo parlamentario más grande de la cámara.



Para ITN, las prioridades serían la crisis del coronavirus y la recuperación económica, además de recalcular las pensiones y reformar el poder judicial, tal y como apunta la agencia alemana DPA.



"Es un gran honor y responsabilidad para mí estar aquí y recibir este mandato. Haré todo lo posible para mantener todo dentro de los plazos legales", ha dicho el diputado, quien, más tarde, ha aseverado que Bulgaria "nunca ha tenido" un primer ministro como él, que es "un empresario privado".



"Soy una persona con una biografía. Detrás de mí hay muchos proyectos exitosos multinacionales y multicontinentales", ha asegurado.



El 11 de julio, Bulgaria acudió a las urnas por segunda vez en 100 días para elegir un nuevo parlamento. En estas, ITN, un partido en contra del sistema, ganó con el 24 por ciento de los votos, adelantándose así al partido conservador GERB del ex primer ministro Boyko Borissov, quien pagó las acusaciones de corrupción.



Sin embargo, aunque el líder de ITN es Slavi Trifonov, este no es parlamentario y ha manifestado que no tiene intención de ocupar el cargo de primer ministro. Además, habría dado el visto bueno a la opción de que Nikolov ocupase el puesto al considerarlo como "una buena opción para el partido".