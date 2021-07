Brasil y su eterna frustración en el fútbol femenino

La sorpresiva eliminación de Brasil en cuartos de final del torneo femenino de fútbol de Tokio-2020, por penales 4-3 tras 0-0 a manos de Canadá este viernes, supone una nueva frustración para la afición auriverde, acostumbrada a los títulos con los varones, cinco veces campeones mundiales y actuales defensores del oro olímpico.

Pese a ir a buscar a una especialista en el balompié femenino como la entrenadora sueca Pia Sundhage, las 'Guerreiras' otra vez se chocaron contra la decepción.

Tras un arranque prometedor en el torneo goleando 5-0 a China, derrotando 1-0 a Zambia e igualando 3-3 con el subcampeón mundial Holanda, el once liderado por Marta, seis veces mejor jugadora del planeta, y Formiga, en sus séptimos y últimos Juegos tras anunciar su retirada internacional en esta cita, nuevamente se vuelve a casa sin gloria y vuelven a colgarse el rótulo de reinas sin corona.

“Espero que la gente tenga conciencia y no señale con el dedo a nadie. Aquí no hay culpa, ni de lo que faltaba ni de lo que no se hacía. Hicimos lo que estaba a nuestro alcance. No faltaba nada excepto que entrara la pelota", afirmó la capitana Marta.

“Estoy muy orgulloso del equipo, de todo lo que hemos vivido. Obviamente, tenemos ese gusto de que podríamos haber hecho más”, añadió la enganche al final del partido, en declaraciones publicadas por el sitio de la Confederación Brasileña.

No fue la primera vez de un despiste inesperado y eso duele más. Para algunas, como Formiga, era la última esperanza para una generación dorada que no pudo coronar con un título grande.

En Copas del Mundo, estuvo cerca en China-2007, cuando cayó 2-0 en la final contra Alemania. Era la tercera derrota en final en fila después de perder en el duelo decisivo por el oro en Atenas-2004 y Pekín-2008, ambas a manos de Estados Unidos.

Era su década de esplendor, pues entrado la década del 2010 las brasileñas chocan y chocan ante las instancias preliminares, desbordadas por la presión, sin poder lograr avanzar ahora ni siquiera a una final.

- Para Marta hay futuro -

En Juegos, en Londres-2012 se marcharon en cuartos de final, mientras que en sus Juegos de Rio-2016 se despidieron en semifinales y ni siquiera pudieron colgarse el bronce.

En Mundiales la cosa no fue mucho mejor. En Alemania-2011 fueron echadas en cuartos de final, mientras que en Canadá-2015 en octavos y en Francia-2019 en esa misma instancia a manos del anfitrión.

El próximo desafío mayor de la Canarinha llegará en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda de 2023.

“La nueva generación que está llegando no puede pagar una eliminación de estos Juegos Olímpicos. Tenemos que valorar cada vez más y comprender la historia del desarrollo del deporte cuando se trata de resultados exigentes. Pueden estar seguros de que el trabajo en el equipo continuará, con o sin Marta, con o sin Formiga. Podemos, eso sí, soñar en grande y cosechar buenos resultados”, concluyó con esperanza Marta, alguna vez llamada la Pelé con faldas hasta hacerse un propio nombre en el balompié mundial.

gv/psr