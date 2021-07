Brasil.- Nerea Pena: "Las dos victorias son un subidón, pero tenemos los pies en el suelo"

23-12-2019 Nerea Pena, en un partido con la selección española de balonmano DEPORTES RFEBM



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La jugadora de la selección española femenina de balonmano Nerea Pena reconoció que las dos victorias consecutivas ante Francia y Brasil han sido "un subidón", pero añadió que tienen "los pies en el suelo" porque todavía no han conseguido el pase a cuartos, un objetivo que lucharán por alcanzar este sábado ante Hungría en la última jornada de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio.



La lateral de las Guerreras, buena conocedora del balonmano húngaro por su trayectoria deportiva, no quiere confianzas. "Para mí es un partido especial, porque he jugado muchos años allí, las conozco bien y eso puede ser un arma de doble filo. Este es un partido clave, tenemos muchas ganas de jugarlo", indicó Pena en declaraciones a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).



"Las sensaciones son buenas después de dos victorias dos importantes, ha sido un subidón, pero tenemos los pies en el suelo. Vamos a ir con todo para conseguir los dos puntos para conseguir la clasificación para cuartos en la mejor posición", sentenció la internacional española.



Por su parte, el seleccionador nacional Carlos Viver afronta el choque contra las húngaras con mucha humildad. "Seguimos paso a paso, planteando cada partido como una final. Hungría es un equipo de mucha calidad en todos los puestos específicos. Ha competido bien contra todos los rivales, por lo que tenemos que estar atentos", destacó.



Además, Viver subrayó algunas de las posibles claves del rival. "Especialmente, a los lanzamientos exteriores de las laterales izquierdos, como Hafra, que es muy peligrosa. Tenemos que sacar este partido porque es básico para poder entrar en los cuartos de final", sentenció el técnico de las 'Guerreras'.