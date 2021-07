Brasil.- Bolsonaro acusa al Tribunal Supremo de Brasil de "cometer un delito" en la respuesta a la pandemia

La acusación se produce después de que el tribunal haya rechazado las "mentiras" del Gobierno en el contexto de la crisis sanitaria



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha acusado este jueves al Tribunal Supremo de Brasil (STF) de "cometer un delito" en el marco de la respuesta a la pandemia al haber dejado a alcaldes y gobernadores aplicar restricciones.



Bolsonaro ha aseverado que el tribunal "cometió un delito al decir que alcaldes y gobernadores podrían, simplemente restringir todo de forma indiscriminada, cualquier derecho previsto en el inciso quinto de la Constitución, incluyendo la libertad de movimiento", informa el medio brasileño 'Folha de Sao Paulo'.



El mandatario brasileño ha realizado estas declaraciones en un discurso transmitido en Youtube un día después de que el Supremo apuntó a "mentiras" del Ejecutivo en el contexto de la pandemia. "¡El STF no prohibió al Gobierno actuar en la pandemia! ¡Una mentira contada mil veces no se hará realidad!", escribió el tribunal en su perfil de Twitter.



Al respecto, Bolsonaro ha indicado que se trata de una "noticia falsa" y ha defendido que el Supremo no le dejó actuar, a su juicio, al decidir que las medidas restrictivas impuestas por gobernadores y alcaldes "no podrían ser modificadas" por él.



El presidente brasileño ha continuado así con sus argumentos de que el tribunal le prohibió tomas medidas contra la COVID-19 tras haber decidido esta institución en abril de 2020 dar autonomía a municipios y estados para tomar medidas, una decisión que no impedía realmente la actuación del Ejecutivo.



Brasil acumula más de 19,8 millones de casos de coronavirus registrados desde que estalló la pandemia, que se ha cobrado la vida de más de 554.000 personas en el país sudamericano, según datos del Ministerio de Salud.