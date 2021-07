Bolsonaro presenta complots como ‘prueba’ de fraude electoral

Un votante escanea una huella mientras se registra para emitir su voto en un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro el domingo 7 de octubre de 2018.

(Bloomberg) -- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, redobló sus críticas al sistema de votación electrónica de Brasil, presentando una serie de teorías de conspiración y videos de internet como evidencia de que las elecciones son vulnerables a las trampas.

Durante un discurso de casi dos horas a última hora del jueves, el presidente de extrema derecha atacó a la autoridad electoral, que le ha pedido que presente pruebas de sus reiteradas afirmaciones de fraude electoral. Bolsonaro dijo que si bien no tenía pruebas, todavía se necesitan papeletas para proteger las elecciones del próximo año.

“Para aquellos que me acusan de no presentar pruebas, les devuelvo la tarea: presenten pruebas de que no es fraudulento”, dijo durante su transmisión semanal en redes sociales.

Entre las acusaciones, un asesor de Bolsonaro transmitió un video desaprobado durante mucho tiempo de un programador que muestra como escribir código que hackearía el software de votación electrónica de Brasil. Las autoridades electorales sostienen que, en 13 elecciones generales y municipales celebradas desde que se introdujo el sistema de votación electrónica, no ha habido ningún caso probado de fraude.

Bolsonaro respalda actualmente un proyecto de ley en el Congreso que requeriría impresiones de cada voto emitido en las elecciones presidenciales del próximo año. Pero líderes del partido en el Congreso señalaron que bloquearán el proyecto de ley con el argumento de que Bolsonaro está tratando de cambiar el proceso democrático.

