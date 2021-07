Boca Juniors confía en el regreso de los titulares para volver a la victoria

En la imagen un registro de Miguel Ángel Russo, entrenador del club argentino de fútbol Boca Juniors. EFE/Guilherme Dionizio/Pool/Archivo

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- Boca Juniors, que podrá volver a contar con los titulares, enfrentará el domingo a Talleres de Córdoba en la cuarta jornada de la Liga argentina con la intención de conseguir su primer triunfo y recortar la distancia que lo separa de los dos líderes: San Lorenzo e Independiente.

El Cuervo y el Rojo tienen siete puntos cada uno y les siguen seis equipos con seis unidades, entre ellos River Plate.

El Xeneize, que debió enfrentar los últimos dos partidos con juveniles luego de que los titulares rompieran la burbuja sanitaria en Brasil y fueran aislados por siete días, tiene solo dos unidades.

Ante Talleres, que ganó un partido y perdió los otros dos, estarán todas las figuras de Boca Juniors excepto el volante colombiano Sebastián Villa, que este viernes no se entrenó junto a sus compañeros porque pretender ser vendido al exterior.

El próximo partido del Xeneize, que fue eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores por el Atlético Mineiro, será el miércoles ante River Plate en los octavos de final de la Copa Argentina.

El presente del Millonario es diferente al de su clásico rival: es el único argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores (jugará ante el Atlético Mineiro) y viene de dos goleadas consecutivas por el torneo local (4-0 ante Unión y 0-3 ante Lanús).

Con ocho goles a favor, River Plate es el equipo más goleador en estas tres jornadas junto a Lanús.

El Millonario recibirá el domingo a Huracán, que tiene cuatro puntos y viene de empatar 1-1 ante el vigente campeón, Colón de Santa Fe.

San Lorenzo, que en la jornada pasada asumió el liderato al ganarle a los juveniles de Boca Juniors, recibirá el domingo a Banfield, que está invicto con una victoria y dos empates.

Independiente cerrará la jornada sabatina el sábado ante Platense, penúltimo con solo un punto.

Esta cuarta jornada comenzará con el partido del campeón Colón, que tiene cuatro unidades, ante Godoy Cruz, que tiene seis y sueña con asumir el liderato en esta fecha.

- Cronograma de partidos de la cuarta jornada:

31.07: Colón-Godoy Cruz, Lanús-Unión, Racing Club-Sarmiento de Junín y Platense-Independiente.

01.08: Defensa y Justicia-Gimnasia, Talleres de Córdoba-Boca Juniors, River Plate-Huracán y San Lorenzo-Banfield.

02.08: Patronato-Newell's Old Boys, Argentinos-Central Córdoba, Rosario Central-Aldosivi, Estudiantes-Arsenal y Atlético Tucumán-Vélez Sarsfield.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. San Lorenzo 3 2 1 0 4 1 7

.2. Independiente 3 2 1 0 3 0 7

.3. River Plate 3 2 0 1 8 2 6

.4. Lanús 3 2 0 1 8 6 6

.5. Newell's Old Boys 3 2 0 1 7 5 6

.6. Patronato 3 2 0 1 4 2 6

.7. Godoy Cruz 3 2 0 1 5 4 6

.8. Atlético Tucumán 3 2 0 1 5 5 6

.9. Racing Club 3 1 2 0 2 0 5

10. Gimnasia 3 1 2 0 3 2 5

11. Banfield 3 1 2 0 2 1 5

12. Central Córdoba 3 1 1 1 3 3 4

13. Huracán 3 1 1 1 3 3 4

14. Argentinos Juniors 3 1 1 1 1 1 4

15. Arsenal 3 1 1 1 2 3 4

16. Colón 3 1 1 1 4 6 4

17. Estudiantes 3 1 0 2 5 5 3

18. Talleres 3 1 0 2 5 5 3

19. Rosario Central 3 1 0 2 2 3 3

20. Aldosivi 3 1 0 2 1 4 3

21. Sarmiento 3 1 0 2 1 5 3

22. Vélez Sarsfield 3 0 2 1 0 1 2

23. Boca Juniors 3 0 2 1 1 3 2

24. Defensa y Justicia 3 0 1 2 2 4 1

25. Platense 3 0 1 2 2 4 1

26. Unión 3 0 1 2 1 6 3.