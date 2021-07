Bielorrusia.- Rusia considera un "asunto soberano" de EEUU la reunión de Biden con la opositora bielorrusa Tijanovskaya

28-07-2021 La líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. POLITICA NORTEAMÉRICA EUROPA ESTADOS UNIDOS BIELORRUSIA INTERNACIONAL TWITER JOE BIDEN



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ruso ha expresado este viernes que la reunión del presidente estadounidense, Joe Biden, con la prominente opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya es un "asunto soberano" del país norteamericano.



En un comunicado, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que "decidir con quién reunirse es un derecho soberano del presidente de Estados Unidos" y ha matizado que Rusia "no planea, ni tiene posibilidad alguna de intervenir". "No es nuestro asunto", ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias rusa Sputnik.



Así, ha subrayado que este tipo de encuentros no "influyen de forma alguna en la situación que atraviesa Bielorrusia", sumida en una grave crisis política desde las elecciones presidenciales celebradas en agosto de 2020.



El encuentro entre Biden y Tijanovskaya tuvo lugar el miércoles en la Casa Blanca y, tras el encuentro, la opositora instó a Biden a hacer de Bielorrusia un "ejemplo de transición no violenta hacia la democracia".



Biden, por su parte, expresó su apoyo al pueblo bielorruso a la hora de "buscar de la democracia y los Derechos Humanos universales". Tras las protestas, en las que el presidente, Alexander Lukashenko, se hizo con la victoria, el país ha registrado numerosas protestas.



Sin embargo, la oposición bielorrusa ha denunciado un fraude masivo y ha exigido repetir los comicios, algo que ha sido descartado en numerosas ocasiones por el Gobierno. Países como Estados Unidos, Reino Unido o Ucrania, entre otros, así como la Unión Europea, han rechazado los resultados de las elecciones.