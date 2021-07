Biden se reúne este viernes con Yotuel y otros activistas para hablar de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue registrado este jueves a su llegada al Centro Médico militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland, EE.UU.). EFE/Oliver Contreras/Pool

Washington, 30 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este viernes en la Casa Blanca al cantante cubano Yotuel Romero y un grupo de estadounidenses con raíces cubanas para analizar la política estadounidense hacia la isla, mientras se plantea imponer nuevas sanciones.

La reunión tendrá lugar a las 16:45 (20:45 GMT) en el comedor estatal de la Casa Blanca y su objetivo es hablar sobre "las recientes e históricas protestas en Cuba" del 11 de julio, así como de la respuesta del Gobierno de Biden, según la agenda oficial del mandatario.

Entre los asistentes estará Yotuel, uno de los autores e intérpretes del tema "Patria y vida", que se convirtió en la "banda sonora" de las protestas populares en Cuba, y que también es conocido por haber sido la voz del grupo Orishas.

También acudirán Manny Díaz, exalcalde de Miami (2001-2009); Felice Gorordo, empresario cubano-estadounidense y consejero delegado de eMerge Américas; y Ana Sofía Peláez, cofundadora de la organización "Miami Freedom Project", según adelantaron varios medios.

El encuentro se producirá ocho días después de que Biden sancionara a altos cargos militares de la isla por su presunto papel en la represión de las protestas de este mes, entre ellos al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera.

Biden aseguró entonces que esas sanciones eran "solo el comienzo" y que habrá más, y añadió que estaba analizando si su Gobierno puede hacer algo para mejorar el acceso a internet en Cuba, después de que las autoridades de la isla lo restringieran justo después de las protestas.

El mandatario también evalúa la posibilidad de volver a autorizar el envío de remesas a Cuba, prohibido desde noviembre pasado, aunque quiere asegurarse primero de que el Gobierno de la isla no se queda con una parte del dinero, algo complicado de garantizar.

Además, la Casa Blanca analiza el traslado de más personal a la embajada estadounidense en La Habana, reducido drásticamente después de que, en 2017, casi una treintena de diplomáticos estadounidenses sufriera unos misteriosos "incidentes de salud" cuyos motivos aún no han sido aclarados.

En ese contexto, el principal asesor de Biden para Latinoamérica y el Caribe, Juan González, se reunió el pasado martes con la opositora cubana Rosa María Payá, del movimiento Cuba Decide, quien le pidió presionar a países europeos para que hagan más respecto a la isla, según el diario Miami Herald.

A mediados de julio, González organizó además una vídeo llamada con varios estadounidenses de origen cubano, entre ellos los músicos Gloria y Emilio Estefan y el actor Andy García, una sesión a la que también asistieron Díaz, Gorordo y Peláez, de acuerdo con el rotativo. EFE

llb/pamp/dmt