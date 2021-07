Biden acude a los gobiernos locales ante la inminente fin de la moratoria a los desalojos

El presidente de EE.UU., Joe Biden, habla con los reporteros a las afueras de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.), hoy 30 de julio de 2021. EFE/EPA/SARAH SILBIGER/POOL

Washington, 30 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, llamó este viernes a los Gobiernos estatales y locales a adoptar medidas para desembolsar "inmediatamente" las ayudas para el pago de alquileres a las familias afectadas por la pandemia, ante el "inminente" fin de la moratoria a los desalojos, que vence este sábado.

Un día después de que urgiera al Congreso a actuar para impedir que millones de familias se queden sin vivienda, Biden señaló en un comunicado que "no puede haber excusa para que ningún estado o localidad no acelere los fondos a los propietarios e inquilinos que se han visto perjudicados durante esta pandemia".

El gobernante pidió evitar todos los desahucios que se pueda y apuntó que "no existe ninguna barrera a la moratoria a nivel estatal y local".

El llamado se conoció mientras en la Cámara de Baja del Congreso naufragaba una iniciativa liderada por los demócratas para extender la moratoria hasta el próximo 18 de octubre, ante la falta de apoyo de los republicanos.

En un comunicado, los demócratas encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidieron "encarecidamente" a sus colegas republicanos reconsiderar su posición y les pidieron evitar una "crisis de desalojos en todo el país".

La Casa Blanca alertó el jueves del inminente vencimiento de la moratoria emitida durante la pandemia por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

A finales de junio, los CDC extendieron la moratoria hasta el 31 de julio, pero la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, advirtió que esa opción "ya no está disponible" debido a una decisión del mes pasado del Tribunal Supremo de EE.UU.

En esa sentencia, la máxima instancia judicial de EE.UU. indicó que "sería necesaria una autorización clara y específica del Congreso (mediante una nueva legislación)" para volver a renovar esa moratoria, explicó la portavoz.

El Supremo se pronunció después de que una jueza federal declarara en mayo inválida la moratoria nacional de los desalojos, al considerar que los CDC se excedieron en sus atribuciones cuando impusieron ese alivio.

Biden indicó que los Gobiernos estatales y locales empezaron a recibir en febrero fondos de ayuda de emergencia para el alquiler y pudieron optar a otros 21.500 millones de dólares como parte del plan de rescate por 1,9 billones de dólares propuesto por su Administración y que el Congreso aprobó en marzo pasado.

El diario The Washington Post señaló este viernes que sólo nueve estados y el Distrito de Columbia, donde está Washington, han aprobado algún tipo de protección de emergencia para los inquilinos que estará en vigor hasta agosto próximo.

La publicación agregó que el fondo de 46.500 millones de dólares dispuestos en ayudas a los inquilinos ha sido "dolorosamente lento en despegar" y que algunos estados y condados no han podido gastar "ni un dólar" de esos recursos.