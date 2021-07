Azerbaiyán/Armenia.- El Grupo de Minsk de la OSCE pide a Azerbaiyán y Armenia que se "abstengan de provocaciones"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha pedido este jueves a Azerbaiyán y Armenia que se "abstengan de acciones provocadoras" y "rebajen de inmediato" la actual tensión tras los recientes enfrentamientos en su frontera común.



Los copresidentes del grupo, el francés Stéphane Visconti, el estadounidense Andrew Schofer y el ruso Igor Khovaev han emitido una declaración en la que han subrayado su preocupación por los recientes incidentes entre sendos países, incluidos "informes sobre víctimas".



Así, han llamado a ambos gobiernos a "rebajar" la situación y evitar "llevar a cabo una retórica y acciones provocadoras", así como les ha instado a cumplir "plenamente" sus compromisos en virtud de la declaración del 9 de noviembre y de otros acuerdos de alto el fuego acordados conjuntamente.



Los copresidentes del Grupo de Minsk han insistido en la "necesidad" de una solución "negociada, global y sostenible" de todas las cuestiones sustantivas restantes del conflicto entre sendos territorios.



Asimismo, han demandado a las partes a volver a las negociaciones bajo los auspicios de los copresidentes "lo antes posible" y han reiterado su propuesta de organizar consultas bilaterales "directas" para que las partes "revisen y acuerden conjuntamente un programa estructurado, que refleje sus prioridades, sin condiciones previas".



Por otro lado, la presidenta de la OSCE y ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, se ha referido también a la "gran preocupación" generada por los informes de incidentes "repetidos" en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia.



"Insto a las partes a que se basen en los pasos humanitarios recientes y a que apliquen la declaración del 9 de noviembre en su totalidad para abordar los problemas no resueltos de manera pacífica", ha apelado al respecto en una publicación en su perfil de Twitter.



Los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia se acusaron este jueves de romper el alto el fuego horas después de haber pactado restaurarlo por mediación de Rusia tras la muerte de tres militares armenios en la frontera común.



Bakú denunció que en la noche del miércoles que las Fuerzas Armadas de Armenia dispararon posiciones del Ejército azerí, por lo que este respondió abriendo fuego. Por su parte, Ereván indicó haber disparado contra las posiciones de Armenia en la frontera, si bien señaló que la situación ya era "tranquila".



Además, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha desmentido en la madrugada de este viernes que dos vehículos aéreos no tripulados de su Ejército hayan sido derribados. "La información difundida por la parte armenia sobre dos vehículos aéreos no tripulados pertenecientes al Ejército de Azerbaiyán presuntamente derribados sobre Basarkechar no se corresponde con la realidad", ha destacado, según informa la agencia azerí Trend.



Moscú está manteniendo contactos con ambos países para garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados por ambas partes, incluido el alto el fuego, tras los incidentes de esta semana.



Por otro lado, la Unión Europea ha mantenido conversaciones con sendos territorios a través de su representante especial para el Cáucaso Meridional, Toivo Klaar, en las que se ha ahondado en la necesidad de calmar la situación en la frontera y el "imperativo" de una solución "justa y duradera" al conflicto de Nagorno Karabaj.



Azerbaiyán y Armenia protagonizaron un conflicto a gran escala entre septiembre y noviembre de 2020 por el control de Nagorno Karabaj --territorio de Azerbaiyán pero en su mayoría habitado por cristianos armenios-- en el que Azerbaiyán recuperó gran parte del territorio que perdió ante Armenia a principios de la década de 1990. Los combates se saldaron con la muerte de más de 6.500 personas.



El acuerdo de alto el fuego firmado por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia en noviembre de 2020 comprende un cese de hostilidades, el despliegue de 1.960 militares rusos como fuerzas de paz en la línea de separación en Nagorno Karabaj y el establecimiento de un centro de supervisión de la tregua controlado por observadores rusos y turcos y emplazado en suelo azerí.



Asimismo, contempla la devolución de territorios azeríes controlados desde 1994 por Armenia, incluida Shusha, la segunda localidad más importante de la región en disputa, lo que derivó en una grave crisis política en Ereván debido a las críticas al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por lo que se consideró como una capitulación.