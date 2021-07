Auge pandémico de Amazon se desvanece con compradores vacunados

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. surgió como una tienda esencial para los compradores confinados en su hogar durante la pandemia del covid-19, lo que impulsó sus ventas y ganancias a nuevos máximos. Ahora, la fiebre por las compras en línea se está desacelerando a medida que los consumidores vacunados se alejan de las computadoras y los teléfonos inteligentes y vuelven a viejos hábitos como viajar y salir a cenar.

El mayor minorista de comercio electrónico del mundo informó sus ganancias el jueves y entregó un pronóstico que no cumplió con las expectativas. Las acciones cayeron alrededor de 7% en operaciones extendidas después de que se publicaron los resultados. Esta fue la primera vez que Amazon no cumplió con las estimaciones de ventas trimestrales desde 2018.

La compañía con sede en Seattle invirtió miles de millones para lograr operar durante la pandemia, al tiempo que minimizaba la propagación del covid-19 a través de sus instalaciones y contrataba a cientos de miles de trabajadores para satisfacer la abrumadora demanda. El nuevo director ejecutivo, Andy Jassy, ​​quien asumió el mando el 5 de julio, tendrá que convencer a los inversionistas de que Amazon sigue siendo una buena apuesta a largo plazo a pesar de que el crecimiento de los ingresos se está desacelerando y la empresa se enfrenta a un mayor escrutinio por parte de los reguladores en Estados Unidos y Europa, sus mercados más grandes.

“Simplemente no tienen el empuje que tuvieron el año pasado”, dijo Brian Yarbrough, analista de Edward D. Jones & Co.

Los inversionistas pasaron por alto las ganancias mejores de lo previsto y un sólido desempeño en el último trimestre para el negocio de publicidad de la compañía y la unidad de nube de Amazon Web Services. En cambio, se enfocaron en la desaceleración del crecimiento del negocio principal de comercio electrónico de la empresa, que, según dijo el director financiero Brian Olsavsky, continuaría durante el año.

Los gastos más altos también se mantendrán a medida que Amazon siga agregando capacidad y contratando trabajadores para satisfacer la demanda que ha aumentado en los últimos dos años, señaló. Algunas instalaciones están manejando el doble del volumen de paquetes que hace apenas dos años, dijo. Y Amazon debe competir en el mercado laboral por los empleados a medida que se reabren más y más empresas, lo que aumentará los costos.

Amazon está trabajando en vacunar a más empleados y espera que la variante delta del virus pueda controlarse incluso si eso significa que “la gente esté saliendo más y haciendo otras cosas aparte de comprar”, dijo Olsavsky.

En el periodo que termina en septiembre, los ingresos serán de entre US$106.000 millones y US$112.000 millones, dijo Amazon. La ganancia operativa será entre US$2.500 millones y US$6.000 millones. Los analistas, en promedio, proyectaron US$8.110 millones en ganancias sobre ventas de US$118.700 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Jeff Bezos sigue siendo presidente ejecutivo y la naturaleza exacta de su nuevo cargo es un trabajo en progreso. Bezos ha dicho que quiere centrar su atención en nuevas iniciativas, lo que sugiere que Jassy supervisará el día a día de los negocios de Amazon. Jassy dirigió previamente la unidad de nube.

Las ganancias de Amazon durante la pandemia provinieron de agregar más miembros Prime, que pagan tarifas mensuales o anuales a cambio de descuentos en los cargos de envío, además de otras ventajas. A fines de junio, Amazon tenía 153 millones de miembros Prime en EE.UU., un 25% más que el año anterior, según Consumer Intelligence Research Partners. Los miembros Prime compran con más frecuencia en Amazon y gastan aproximadamente el doble en el sitio que los miembros que no son Prime.

A pesar de las grandes inversiones en comercio electrónico de los competidores que incluyen a Walmart, Target y Best Buy, Amazon sigue siendo el líder incomparable del comercio electrónico en EE.UU., su mercado más grande. Los compradores estadounidenses gastarán US$367.000 millones en Amazon este año, un 15,3% más que en 2020, según EMarketer Inc. La participación de 40,4% de Amazon en todo el gasto en línea en EE.UU. es mayor que la de sus próximos nueve competidores combinados.

