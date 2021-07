𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Míralas aquí!

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) causó furor en las redes con las publicaciones que realizó hace unas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 151.025 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes:





Salvador en nuestra vida ha sido un regalo y una alegría inmensa 😍, hemos buscado siempre darle esa seguridad y libertad que necesita para que se sienta cómodo explorando nuevas cosas. Y gracias a Huggies hemos logrado encontrar eso con sus pañales con tecnología XtraFlex, que nos han dado la confianza para que él se sienta increíble. 🧡 ¿ya los probaron? #XtraFlexCo #MasAbrazosCo #ajusteperfecto @mas_abrazos_co





• Han sido meses de mucho movimiento, no quiero decir difíciles porque han sido los de mayor aprendizaje en mi vida. Además de todo, tenía que sacar adelante una colección completa. Me he demostrado a mi misma que nada es imposible y que soy más fuerte de lo que algún día pensé. Ojalá les guste y se pasen por @carocruzempresa Para que vean todo lo que tenemos, también estamos desarrollando productos que ya les contaré. Aquí les dejo el whats app para que nos escriban, hacemos envíos a todo el país 😍 https://wa.me/573173830119 Fotos: @hernanpuentes M&H: @malejocangrejo





• Mi foto favorita por y para siempre, Te Adoro con todo mi corazón y amo nuestra amistad súper poderosa a prueba de balas 😍😍 Feliz Cumple @fabiostarita





• Gracias mi DIOS Te Amo!! Ayer fue un gran día, vemos tus manos en nosotros siempre 😍😍🙏🏽🙏🏽 #Repost @sermujercomunidad with @make_repost ・・・ Si ves luz, ahí estaré ✨ Si escuchas tu intuición, ahí estaré Confía en mis tiempos, yo siempre te guío ¡Buenos días!





• Cuando @carloscalero29 quiere protagonizar tus fotos jajaja @diaadiacaracoltv ♥️♥️ Look @modajohannarubiano Jean @lolajeansoficial Zapatos @calzatodo Accesorio @japamalas_amara

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.