Argentina amplía el programa de asistencia a las víctimas de trata de personas

En la imagen, el ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- Argentina anunció este viernes un conjunto de medidas para garantizar el acceso a la vivienda, la asistencia económica directa, la formación y reinserción laboral y el acceso a la salud mental, en un acto para conmemorar el Día Internacional Contra la Trata de Personas.

Argentina ya había aprobado un Plan Bienal 2020-2022 que consistía en cien acciones de prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento institucional, que se lleva adelante por los cinco ministerios que integran el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de personas en articulación con 44 organismos asociados.

"Nuestro Gobierno está a la altura de las circunstancias", dijo el presidente de ese Comité, Gustavo Vera, y por eso "está tratando de garantizar medidas concretas que ayuden a resolver un problema histórico que tenemos desde la sanción de la primera ley de trata integral en 2008".

Vera señaló que una "materia pendiente tenía que ver con garantizar la asistencia a las víctimas de trata que hasta el momento no venía siendo realizado en toda su dimensión", al indicar que se han rescatado 19.000 víctimas desde 2008, pero más del 80 % no ha podido salir de la situación de extrema vulnerabilidad y "muchas de ellas fueron revictimizadas".

NUEVAS AYUDAS

El secretario de Trabajo, Marcelo Belloti, anunció un beneficio igual a un salario mínimo vital y móvil por doce meses y un plan que consiste en dos etapas: seis meses de identificación de las capacidades laborales y otros seis meses para conseguir la reinserción de las personas en el mundo laboral registrado.

El secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, anunció la firma de un acta acuerdo con las provincias para que un porcentaje de los programas de vivienda "Casa Propia" y "Construir Futuro" sea destinado a las personas víctimas de trata.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció una "línea específica de ayuda urgente" para atender con apoyo económico cuando el Comité identifica a una víctima y agregó la posibilidad de que esas personas puedan ingresar de manera directa al programa Potenciar Trabajo, que paga un 50 % del salario mínimo vital y móvil.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, agregó que el ministerio trabaja con las jurisdicciones y subsectores de la salud para fortalecer el acceso a la atención en la salud mental, el acompañamiento terapéutico con el objeto de reconstruir su vida.

El ministro de Justicia, Martín Soria, anunció que se está lanzando las dos primeras oficinas territoriales de las siete planeadas: una en la localidad de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, y otra en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, las dos en la frontera norte del país.

Y agregó el convenio marco para crear un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata en el Banco BICE con el producido de los bienes incautados por la Justicia.

FALTA MUCHO

Soria señaló que en 2021 se han logrado rescatar, acompañar y asistir a 761 personas y que en las próximas semanas se alcanzará el nivel de personas rescatadas en 2020.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, coincidió en que este año "el delito se está incrementando o alcanza los valores de otros años" y añadió que está "subregistrado", al señalar que en un 25 % de los delitos de trata en 2020 no se ha podido determinar si correspondía a fines sexuales o laborales.

Vera también indicó que otro desafío es la relación directa con el lavado de activos, por lo que señaló que "es indispensable el trabajo mancomunado" de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera en la investigación preliminar, la querella en causas judiciales por parte del Estado y en colaborar como auxiliares de la Justicia. "Estamos trabajando fuertemente", dijo.

Aunque reconoció que hay mucho por mejorar, Vera señaló que Argentina se encuentra entre los 28 países que mejores normas tiene y más esfuerzo hace el Estado en materia de lucha contra la trata, según un reporte del Departamento de Estado de EE.UU. sobre 250 países.