AMP.- Perú.- Castillo nombra jefe de Gobierno al congresista de Perú Libre Guido Bellido

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha nombrado este jueves como presidente del Consejo de Ministros a Guido Bellido Ugarte, congresista de su formación, Perú Libre, horas después de prestar nuevamente juramente de su cargo, esta vez de manera simbólica, en la Pampa de la Quinua, en la región Ayacucho.



"Por los más de treinta millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para el pueblo peruano, ¡sí, juro!", ha exclamado Bellido, durante el acto celebrado en este lugar en el que se conmemora la batalla de Ayacucho de 1824 en la que se logró la independencia.



Bellido, quien ha juramentado también con algunas palabras en quechua, ha tomado posesión como primer ministro como parte de la simbólica ceremonia en la que Castillo ha vuelto a jurar su cargo de presidente, un día después de que lo hiciera de manera oficial ante el Congreso.



Como en el Congreso, este jueves en Ayacucho, una de las regiones en las que cuenta con mayor apoyo, Castillo ha estado acompañado de algunos líderes del continente, como los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce.



Durante su discurso, Castillo ha pedido a todos los peruanos trabajar para lograr un "país más justo, digno y humano" y ha subrayado que los tiempos venideros serán mejores si el pueblo permanece unido.



"Convoco a mi pueblo a luchar juntos, unidos como nación, para que no haya más sueños postergados, para que seamos integrados como dignos herederos de quienes lucharon y ofrendaron su vida por el sueño americano de justicia y libertad", ha expresado el nuevo presidente peruano.



RECHAZO A BELLIDO



El anuncio del nuevo jefe de Gobierno ha sido rechazado por el Partido Morado, fuerza política del expresidente Francisco Sagasti, que ha considerado que su nombramiento genera "inestabilidad y desgobierno".



En un comunicado, ha exigido al Congreso que "no de confianza al gabinete liderado por Guido" ya que considera que es una persona "que no cree en la democracia, los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción y el terrorismo".



Otros congresistas como Jorge Coayla, de Perú Libre; Ruth Luque, de Juntos por el Perú, y Alejandro Cavero, de Avanza País, han considerado que este nombramiento genera "enfrentamiento", según recoge RPP.



Bellido ha sido cuestionado por tener una investigación por apología al terrorismo, así como por apoyar al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, hasta que fue condenado por corrupción, según indica 'La República'.