AMP.-Guinea Ec.-Guinea Ecuatorial intercepta un helicóptero militar francés aterrizado supuestamente sin permiso en Bata

Francia tilda de "infundadas" estas informaciones y señala que se trata de "una misión logística"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha asegurado este jueves que la Fuerza Aérea del país ha interceptado un helicóptero militar francés en el aeropuerto internacional de Bata tras irrumpir en su espacio aéreo.



El Ejecutivo ecuatoguineano ha resaltado que el aparato ha entrado en espacio aéreo del país africano sin autorización y ha procedido posteriormente a aterrizar en el aeropuerto. "¿Es legal aterrizar sin autorización ni permiso en un aeropuerto ajeno?", se ha preguntado.



Así, el Ministerio de Aviación Civil ha dicho que el helicóptero de transporte militar ha recurrido la zona continental antes de aterrizar en el aeropuerto y ha cuestionado si "se podría hablar de un intento de invasión militar lanzada por París contra Guinea Ecuatorial", según ha informado la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial.



Por su parte, el portavoz del jefe del Ejército de Francia, Pascal Ianni, ha tildado de "infundada" estas informaciones y ha señalado que el aterrizaje del helicóptero fue "una misión logística".



"El helicóptero y los tripulantes no estaban armados y el aterrizaje fue simplemente una necesidad de repostar el helicóptero", ha declarado según recoge RFI.



El Ministerio de Guinea Ecutorial ha reseñado que los pilotos del aparato dijeron contar con autorización, si bien ha incidido en que las autoridades dicen desconocer dicha orden, antes de hablar de una "grave violación de las normas internacionales de aeronáutica", una "provocación directa" y un "atentado contra la seguridad nacional".



Asimismo, Ianni ha indicado que se trata de una situación con precedentes ya que "regularmente" tienen "dificultades con las autoridades de Guinea Ecuatorial durante los tránsitos logísticos entre Douala y Libreville".



"Esta no es la primera vez que esto sucede por lo que no nos ha causado ninguna preocupación especial así como creemos que encontraremos rápidamente una solución", ha zanjado.



Según las informaciones recogidas por el portal local Revista Real Equatorial Guinea, los seis militares que iban a bordo del aparato se encuentran detenidos, si bien las autoridades no se han pronunciado oficialmente.



La emisora RFI ha indicado que los seis soldados franceses detenidos están en contacto con la embajada francesa en Guinea Ecuatorial, que ahora se ocupa de este caso.



El incidente ha tenido lugar un día después de que un tribunal de Francia ratificara la condena contra el vicepresidente del país africano e hijo del mandatario, Teodoro Nguema Obiang, conocido popularmente como 'Teodorín', por malversación.



El vicepresidente ecuatoguineado fue condenado definitivamente por el blanqueo de capitales y la malversación de fondos públicos para adquirir propiedades en Francia por una suma estimada de 150 millones de euros. La decisión del tribunal supone, además, la confiscación de los bienes incautados, entre ellos una mansión ubicada en París.



En respuesta, Guinea Ecuatorial ha anunciado este jueves que "se reserva el derecho" a adoptar medidas diplomáticas, entre ellas el cierre de su embajada en París.



"Guinea Ecuatorial informa a Francia y a la comunidad internacional que, si la sentencia del Tribunal de Casación de París es la confiscación del inmueble de la Avenida Forch número 42 de París, se reserva la reciprocidad de esa decisión como el cierre de la embajada", ha dicho el vicepresidente a través de su cuenta de Twitter.



La semana pasada, el Gobierno británico anunció una serie de sanciones contra 'Teodorín' por "malversación de fondos públicos" y sobornos, tras lo que Malabo anunció su decisión de cerrar su Embajada en Londres. "No admitimos injerencias en los asuntos internos de nuestro país", afirmó el Gobierno.