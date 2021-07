AMP.- Afganistán.-Mueren cinco civiles, incluidos tres niños, por el impacto de un proyectil contra su vivienda en Zabul

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Al menos cinco civiles, entre ellos tres niños, murieron el jueves tras impactar un proyectil de mortero contra una vivienda en la ciudad afgana de Qalat capital de la provincia de Zabul (sur), según han confirmado este viernes fuentes médicas locales.



Nazir Harifal, médico en el Hospital de Zabul, ha indicado que el suceso tuvo lugar durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los talibán, antes de agregar que otras doce personas resultaron heridas, algunas de las cuales se encuentran en estado crítico.



La Policía de Zabul ha acusado a los talibán de estar detrás del lanzamiento del proyectil, mientras que los insurgentes no se han pronunciado al respecto, en medio de un repunte de la violencia en el país durante los últimos meses, según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Así, el Ministerio de Asuntos de Paz ha resaltado durante la jornada que más de 24.000 talibán han muerto o resultado heridos en enfrentamientos con las fuerzas afganas durante los últimos cuatro meses, antes de afirmar que los insurgentes han lanzado 22.000 ataques en el país durante este periodo.



El Ministerio del Interior afgano ha destacado durante la jornada que las fuerzas de seguridad han logrado recuperar el control de más de 20 aldeas en los alrededores de la ciudad de Taloqan, capital de la provincia de Tajar (norte).



En un comunicado, recogido por la cadena de televisión afgana Ariana, el Ministerio ha afirmado que la ofensiva ha contado con el apoyo de milicias locales progubernamentales y se ha saldado con la muerte de decenas de supuestos insurgentes, sin dar un balance concreto.



Fuentes de seguridad citadas por este mismo medio han indicado que trece talibán han muerto y 16 han resultado heridos en los combates, en los que también han resultado heridos tres milicianos progubernamentales. Por otra parte, han sido arrestados cuatro insurgentes.



Por su parte, el Ministerio de Defensa afgano ha asegurado a través de su cuenta en la red social Twitter que las fuerzas de seguridad han matado a 226 supuestos talibán y han herido a otros 135 durante las operaciones llevads a cabo durante las últimas 24 horas en varias provincias del país.



TURQUÍA NIEGA QUE VAYA A REALIZAR MISIONES DE COMBATE



En otro orden de cosas, el Gobierno de Turquía ha recalcado que sus tropas no participarán en operaciones de combate si finalmente Ankara decide quedarse a cargo de la seguridad del aeropuerto de la capital de Afganistán, Kabul, una vez se complete la retirada de las tropas internacionales.



"Si la tarea continúa, los elementos de las Fuerzas Armadas turcas no tendrán una misión de combate en Afganistán, como ha pasado desde el inicio, y no participarán en deberes operativos, al margen de la defensa propia", ha dicho la portavoz del Ministerio de Defensa turco, Pinar Kara.



Así, ha resaltado que Turquía ha adoptado nuevas medidas de seguridad en su frontera con Irán ante la situación en Afganistán, marcada por los avances territoriales de los talibán a pesar del proceso de conversaciones de paz con el Gobierno, según ha recogido el diario turco 'Hurriyet'.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, indicó el 20 de julio que las autoridades turcas planean iniciar contactos con los talibán en torno al mantenimiento de tropas del país en Afganistán para garantizar la seguridad del aeropuerto de Kabul, tras las advertencias del grupo a Ankara contra esta decisión.



Los avances de los talibán, que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tayikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzado a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos.