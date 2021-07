49Er., 49er.FX y 470 masculino, en la lucha por medallas; los Láser se despiden

EFE/Lavandeira Jr

Tokio, 30 jul (EFE).- La flota olímpica española cerró este viernes su sexto día de competición en Tokio 2020 y, tras rebasar el ecuador de programa de vela, el 49er.FX, el 49.er y el 470 masculino están en plena lucha por el podio, mientras que los Láser Radial y Standard se despidieron de los Juegos sin entrar en las 'Medal Race' (regatas por las medallas).

Támara Echegoyen y Paula Barceló concluyeron su tercera jornada de competición y, tras hacer un 13, 4 y 5, se sitúa segundas en la general del 49er.FX con 42 puntos tras el descarte.

Le faltan por disputar el sábado tres de las doce mangas programadas en la serie previa antes de la Medal Race que tendrá lugar el próximo lunes.

La timonel orensana, campeona olímpica en Londres 2012, y la tripulante mallorquina, solo tienen un punto menos que las líderes de la clasificación, las neerlandesas Annemiek Bekkering y Annette Duetz (41); mientras que son terceras las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze (47), quienes logran el oro en esta clase en Río 2016.

Diego Botín e Iago López-Marra acabaron la jornada en el tercer lugar de la general de los 49er. gracias a que en las tres mangas disputadas hicieron un decimoquinto, un segundo y un quinto.

El patrón santanderino y el tripulante coruñés, después de nueve regatas disputadas y a falta de otras tres de la serie previa, que también se desarrollarán el sábado, están con 34 puntos tras el descarte, los mismos que los líderes, los británicos Dylan Fletcher y Stuart Bithell, y de los segundos, los neozelandeses Peter Burling y Blair Tuke.

En 470 masculino, Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez cumplieron con la tercera jornada de competición y acumularon seis pruebas de las diez programadas previas a la Medal Race.

El timonel barcelonés y el tripulante vigués, que llegaron a las aguas de Enoshima como primeros del ránking internacional, hicieron esta jornada un decimocuarto y un primero, lo que les deja en la general cuartos con 28 puntos tras el descarte.

Están primeros los australianos Mathew Belcher y Will Ryan con 11 puntos, seguidos por los británicos Luke Patience y Chris Grube (22) y de los neozelandeses Paul Snow-Hansen y Dan Willcox (27), éstos solo uno menos que los españoles.

Silvia Mas y Patricia Cantero no tuvieron un buen día con el 470 femenino y cerraron la jornada con dos decimoquintos puestos, sus dos peores resultado en las seis mangas que llevan disputadas.

La timonel barcelonesa y la tripulante grancanaria están en el duodécimo puesto de la general con 47 puntos tras el descarte, mientras que las primeras clasificadas son las polacas Agnieszka Skrzypulec y Jolanta Ogar con 10 puntos.

Segundas se sitúan las británicas Hannah Mills y Eilidh McIntyre con 14 puntos y terceras las francesas Camille Lecointre y Aloise Retornaz (17).

La barcelonesa Cristina Pujol concluyó este viernes su participación en Tokio 2020 en la clase Láser Radial, en la que estuvo lejos de clasificarse para la Medal Race del próximo domingo tras situarse en el puesto vigésimo tercero de la general tras disputarse las diez regatas previas programadas.

Pujol, de 28 años y debutante en unos Juegos, hizo en esta jornada un vigésimo y un cuarto puesto, mientras que el mejor resultado de su serie fue precisamente en la primera manga, cuando quedó primera.

Lidera la clasificación la danesa Anne-Marie Rindom, quien no terminó este viernes la última prueba del día y debido a la penalización por ello no pudo asegurarse la medalla de oro antes de la disputa de la Medal Race.

La danesa tiene ahora 64 puntos tras el descarte y está seguida de la neerlandesa Marit Bouwmeester (71) y de la sueca Josefin Olsson (79).

El grancanario Joel Rodríguez también concluyó este viernes su participación en la clase Láser Standard, en la que no pudo clasificarse entre los diez primeros que disputarán el próximo domingo la Medal Race y se va de la competición en el puesto decimosexto de la general.

Joel Rodríguez, como ya le sucedió a su compañera del equipo en Láser Radial, Cristina Pujol, se quedó fuera de la última regata, de la que casi siempre en el transcurso de la competición estuvo apartado.

El grancanario, de 23 años y debutante en unos Juegos, hizo en esta jornada un dos malos resultados, un vigésimo séptimo, que fue el peor de la serie de diez mangas y lo descartó, y acabó con un vigésimo primero.

Primero en la general es el australiano Matt Wearn, que suma 49 tras el descarte, lo que le asegura el oro incluso antes de disputarse la Medal Race.

Segundo se sitúa el noruego Hermann Tomasgaard, que acumula 71; mientras que tercero es el croata Tonci Stipanovic (74). Ambos aún deberán pelear en la última regata por mantenerse en el podio.

Uno de los que optan a esas posiciones, aunque lo tiene complicado, es el veterano regatista brasileño Robert Scheidt, quien este viernes tuvo la peor jornada de su serie (24, 16) y se sitúa en la clasificación como sexto con 86 puntos

El sábado, en el séptimo día de competición, se disputan las primeras Medal Race, las de RS:X masculino y femenino, en la que tampoco entró la sevillana Blanca Manchón, al quedar undécima en la general, y sí el grancanario Ángel Granda, que lo hizo como décimo pero que no tiene opciones ya de subir al podio.

En esa jornada, tras descansar este viernes, retoma la competición el Finn del mahonés Joan Cardona, que va segundo en la clasificación a uno punto del líder, el británico Giles Scott; y también el Nacra 17 de la grancanaria Tara Pacheco y el barcelonés de origen alemán Florian Tripttel, situado en sexta posición.