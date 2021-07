Túnez.- Saied pide a los empresarios "reducir los precios al máximo" ante la "difícil situación" de Túnez

El presidente de Túnez destituye al director de la televisión nacional



El presidente de Túnez, Kais Saied, ha pedido a los empresarios del país "reducir los precios al máximo" ante la "difícil situación" que atraviesa, así como ha planteado un proyecto de amnistía para personas acusadas de corrupción después de haber asumido todos los poderes.



En una reunión con el presidente de la patronal tunecina UTICA, Samir Majoul, Saied ha pedido a empresarios "que eviten la monopolización y la especulación" teniendo en cuenta "la miseria de los ciudadanos" y ha demandado que no piensen en la ganancia a expensas de la pobreza de la gente", según recoge el diario local 'Business News'.



Una encuesta publicada por Emrhod Consulting y encargada por los medios locales 'Business News' y la televisión Attessia ha apuntado que un 87 por ciento de los tunecinos aprueba las decisiones de Saied hasta la fecha como son la suspensión del Parlamento y la destitución del primer ministro y de una veintena de cargos del Gobierno.



La última decisión del presidente ha sido la cesión del director de la televisión nacional Watania, Mohamed Lassad, quien ha sido sustituido por Awatef Dali, según indica la agencia tunecina TAP, citando un decreto presidencial.



Esta decisión se ha tomado después de que la periodista, Amira Mohamed, no pudiera acceder a la sede de la televisión del país para participar en un programa.



Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión, en medio de las denuncias sobre un golpe de Estado.



La decisión de Saied llegó después de la jornada de protestas del domingo las principales ciudades del país contra la gestión del Gobierno de Mechichi de la crisis sanitaria y la económica, ahondada aún más por la pandemia del coronavirus.