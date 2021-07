Túnez.- El presidente de Túnez nombra a Ridha Gharsallaoui como ministro del Interior

29-07-2021 El nuevo ministro del Interior, Ridha Gharsallaoui, y el presidente tunecino, Kaïs Saïed, durante la toma de posesión. POLITICA TWITTER @TNPRESIDENCY



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Túnez, Kais Saied, ha realizado este jueves su primera designación para un cargo al nombrar al exconsejero de seguridad nacional Ridha Gharsallaoui como ministro del Interior, en medio de la complicada situación del país después de la decisión del mandatario de suspender el Parlamento, destituir al primer ministro y a una veintena de cargos del Gobierno.



La Presidencia de Túnez ha informado, en su perfil de Twitter, de que el mandatario ha emitido una orden presidencial para asignar a Gharsallaoui, antiguo consejero de seguridad nacional de la Presidencia, la dirección de la cartera del Interior, y ha difundido un vídeo del juramento en el cargo.



Según informa la agencia tunecina TAP, durante el acto Saied ha incidido en que la designación del nuevo ministro del Interior busca asegurar la continuidad del Estado en esta fase "tan delicada".



"El estado no es un títere movido por cuerdas", ha continuado, para incidir en que este sigue encarnado por instituciones que "trabajan al servicio de los ciudadanos y sus intereses, en el marco de la Constitución y la ley".



En este sentido, Saied ha llamado a frenar la "manipulación" en el país. "No hay lugar para manipular al Estado, dividirlo o explotarlo desde adentro", ha dicho, para asegurar que busca el "respeto de los derechos y la libertades".



Asimismo, ha señalado que en Túnez "no se ha encarcelado ni se ha privado de sus derechos a nadie" en los últimos días. "No se han realizado detenciones ni se ha registrado ninguna infracción de la ley por parte de las autoridades", ha reiterado.



"El 25 de julio me vi obligado a tomar medidas excepcionales para preservar los derechos y las libertades y garantizar la continuidad del Estado", ha agregado, al tiempo que ha resaltado que para él "Túnez está por encima de todo".



Una encuesta publicada por Emrhod Consulting y encargada por los medios locales 'Business News' y la televisión Attessia ha apuntado que un 87 por ciento de los tunecinos aprueba las decisiones de Saied hasta la fecha como son la suspensión del Parlamento y la destitución del primer ministro y de una veintena de cargos del Gobierno.



La última decisión del presidente ha sido la cesión del director de la televisión nacional Watania, Mohamed Lassad, quien ha sido sustituido por Awatef Dali, según indica la agencia tunecina TAP, citando un decreto presidencial.



Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión, en medio de las denuncias sobre un golpe de Estado.



La decisión de Saied llegó después de la jornada de protestas del domingo las principales ciudades del país contra la gestión del Gobierno del exprimer ministro Hichem Mechichi de la crisis sanitaria y la económica, ahondada aún más por la pandemia del coronavirus.