Portaltic.-Los Kindle más antiguos perderán el acceso a Internet

MADRID, 29 (Portaltic/EP)



Los dispositivos de lectura Kindle más antiguos que utilicen redes 2G o 3G no podrán conectarse a Internet a través de las redes móviles a partir de diciembre, lo que impedirá que puedan descargar nuevos contenidos.



Los operadores de redes móviles están eliminado de forma gradual las redes 2G y 3G, y ello afecta a los dispositivos que dependen de ellas para conectarse a Internet, como Kindle (primera y segunda generación) o Kindle DX (segunda generación).



Amazon ha empezado a notificar a sus usuarios, al menos en Estados Unidos, de que a partir de diciembre los modelos más antiguos de Kindle que no tengan soporte para redes WiFi ya no podrán conectarse a Internet, como detalla en la página de Ayuda y servicio al cliente.



Otra serie de dispositivos perderán dicha conectividad móvil, pero al tener soporte para WiFi aún podrán conectarse para descargar contenidos nuevos. Se trata del teclado Kindle (tercera generación), Kindle Touch (cuarta generación), Kindle Paperwhite (quinta, sexta y séptima generación), Kindle Voyage (séptima generación) y Kindle Oasis (octava generación).



Los usuarios de Kindle antiguos podrán mantener los contenidos que ya tengan descargados, pero dependerán de la conexión a través de WiFi (los que la tengan) para acceder a nuevos.