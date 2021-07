Pochettino tratará a Mbappé "de la misma forma" pese a su situación contractual

El entrenador argentino del PSG Mauricio Pochettino afirma en una entrevista al periódico Le Parisien que tratará "de la misma forma" a Kylian Mbappé, aunque el delantero aún no haya renovado cuando resta un año para que expire su contrato.

"Lo único claro es que Kylian tiene aún un año de contrato. Es un jugador de la plantilla y nosotros le trataremos de la misma forma que a un jugador con cinco años de contrato", respondió Pochettino a una pregunta sobre la posibilidad de ver a Mbappé jugando un último año en París sin renovar y así dejar el club libre.

En la misma entrevista, Mauricio Pochettino precisa que el delantero de 22 años no le ha dicho que no desea renovar con el PSG. "Son conversaciones privadas, pero en ningún caso Kylian me habló de eso".

"Tiene un año de contrato con nosotros, es una realidad. Y por el momento es nuestro jugador y lo tratamos como tal", insistió el argentino.

Llegado en agosto de 2017 procedente del AS Mónaco, Kylian Mbappé disputó 171 partidos con el PSG por 132 goles anotados.

