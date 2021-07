Pedro Castillo juramenta a izquierdista como jefe de gabinete

Actualiza con ceremonia en Ayacucho, juramentación del jefe de gabinete y reacciones ///Ayacucho, Perú, 29 Jul 2021 (AFP) - El flamante presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, juramentó este jueves al legislador Guido Bellido como jefe de gabinete, en una ceremonia con dignatarios extranjeros en el sitio de la histórica batalla de Ayacucho de 1824, al día siguiente de su investidura en un clima polarizado.Castillo inició su mandato de cinco años en medio de la esperanza de millares de compatriotas, pero también inquietud de buena parte de los peruanos que temen un brusco giro hacia el socialismo tras décadas de políticas liberales.En el sitio de la batalla se congregaron miles de lugareños, que presenciaron la juramentación de Bellido, un ingeniero electrónico de 41 años, sin experiencia en cargos públicos y de orígenes campesinos como Castillo.Medios peruanos indicaron que la fiscalía había investigado a Bellido por presunta "apología al terrorismo", por declaraciones en una entrevista en abril, antes de que asumiera el viernes su banca en el Congreso, que le otorga inmunidad.La designación de Bellido "es un mensaje que polariza", reaccionó el legislador de derecha radical Alejandro Cavero, en declaraciones a la radio limeña RPP.Castillo, de 51 años, juramentará este jueves en la noche en Lima a los otros 18 ministros, informó la Presidencia.Bellido debe comparecer antes de un mes ante el Congreso para pedir un voto de confianza al nuevo gabinete. Si es rechazado, Castillo deberá nombrar a otro primer ministro y reorganizar el gabinete.En su investidura, Castillo anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Constitución, que privilegia el liberalismo económico y fue promulgada en 1993 por el presidente Alberto Fujimori, el encarcelado padre de su rival en el balotaje del pasado 6 de junio, Keiko Fujimori.Keiko respondió diciendo que su partido, Fuerza Popular, "será un firme muro de contención frente a su amenaza latente de una nueva Constitución comunista", mientras decenas de sus partidarios se manifestaban en las calles contra el nuevo gobernante, un maestro rural de la región norteña de Cajamarca."Insistiremos en esta propuesta, pero dentro del marco legal que la Constitución proporciona. Tendremos que conciliar posiciones con el Congreso", indicó Castillo, cuyo partido Perú Libre tiene solo 37 de los 130 escaños. La segunda bancada es Fuerza Popular, con 24. - "Clima de desconfianza" - Castillo anunció además en su investidura que no dirigirá el país desde el Palacio de Pizarro, la casa de gobierno, pues planea convertirlo en un museo, y prometió que al término de su mandato retomará sus "labores docentes de siempre", en alusión a que no pretende eternizarse en el poder.La propuesta de reconvertir el Palacio también generó polémica y el analista Hugo Otero dijo a la AFP que "transformarlo en museo va a requerir una fortuna".Castillo y varios dignatarios extranjeros participaron este jueves en la ceremonia en la Pampa de la Quinua, escenario de la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, que selló la independencia de Perú y del resto de la América española.El sitio de la batalla está situado a 3.400 metros sobre el nivel del mar y un obelisco de mármol conmemora la victoria patriota.La designación del gabinete debe enviar una señal a los mercados, que se intranquilizaron tras el anuncio de la reforma constitucional aunque ésta era una promesa de campaña.La reforma causa "más inestabilidad" y "un clima de desconfianza", declaró el jefe de la organización de la cúpula empresarial peruana (Confiep), Óscar Caipo, a la radio RPP."El gabinete, creo yo, va a ser de conducción amplia del Estado, no sectaria", dijo Otero, exasesor del difunto presidente Alan García. - Giro hacia Venezuela - Castillo reiteró en su primer mensaje que no hará expropiaciones, aunque aclaró que promoverá un "nuevo pacto con los inversores privados".El mandatario tiene el desafío de reactivar una economía fuertemente golpeada por la pandemia, que se hundió 11,12% en 2020, así como acabar con las convulsiones políticas que llevaron al país a tener tres presidentes en noviembre de 2020.Horas después de la juramentación de Castillo llegó a Lima el canciller del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, cuya visita marca un giro en la política exterior de Perú, que en 2019 reconoció al opositor Juan Guaidó como gobernante interino venezolano, igual que otros 60 países.Arreaza estuvo presente en la ceremonia en Ayacucho, donde Castillo convocó a las autoridades nacionales y locales a que "se pongan a trabajar por el Perú".Venezuela fue tema recurrente en la campaña del balotaje, pues la candidata Fujimori afirmaba que su adversario pretendía seguir los pasos de Maduro. Castillo ha negado ser "chavista" o querer copiar el modelo venezolano.A la juramentación de Castillo en Lima asistieron el rey Felipe VI de España, cinco presidentes (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador) y dos vicepresidentes (Brasil y Uruguay), así como un enviado del presidente estadounidense, Joe Biden, el secretario de Educación, Miguel Cardona.cm/fj/yow -------------------------------------------------------------