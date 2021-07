Nicaragua.- La Alianza Ciudadanos por la Libertad presenta una fórmula para enfrentar a Ortega en Nicaragua

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha presentado este miércoles una fórmula presidencial que busca enfrentar al presidente del Gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, y que está compuesta por el excomandante de la Resistencia Nicaragüense Óscar Sobalvarro y Miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada.



La formación opositora ha confirmado a Sobalvarro como candidato a la Presidencia, si bien ya había sido oficializado, y a Quezada como aspirante a la Vicepresidencia, informa el medio local 'La Prensa'.



La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, ha destacado que ambos candidatos se han atrevido a participar en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre a pesar de la detención de otros aspirantes y líderes opositores por parte del Gobierno de Ortega, entre ellos tres precandidatos presidenciales de esta formación --Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Noel Vidaurre--.



"No queremos regalarle el camino al régimen y que pueda decir que la oposición no quiso presentarse", ha aseverado Monterrey en la presentación de la fórmula en un discurso en el que ha defendido la participación en los comicios pese a que el proceso sea "controlado" por partidarios de Ortega.



En este sentido, ha señalado que no acudir a los comicios sería una equivocación ya que, según ha considerado, la "oposición democrática" debe ser "valiente, fuerte y decidida" pese a "las dificultades" por las que está pasando.



Monterrey ha incidido en que de no actuar así, la oposición "allanará el camino a los que practican la represión, la vulneración de derechos y que quieren perpetuarse en el poder a través del encarcelamiento de sus opositores".



"Este partido, esta alianza electoral, estos candidatos no se convertirán en zancudos del régimen. Somos oposición al régimen y seguiremos trabajando para derrotarlo", ha añadido la presidenta de la alianza.



Por su parte, Sobalvarro ha dicho que en su propuesta de plan de Gobierno el objetivo principal es devolver a Nicaragua la libertad e institucionalidad, mientras Quezada ha incidido en que, en su primera incursión en política, quiere ser parte del "cambio" en el país centroamericano.



Casi 30 políticos y periodistas independientes han sido detenidos en la última oleada represiva, incluidos los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.



El hotel de Managua donde se ha realizado la presentación de candidatos de CxL ha estado rodeado por la Policía de Nicaragua, mientras continúan las denuncias internas y de la comunidad internacional a la represión del Gobierno de Ortega contra la oposición.