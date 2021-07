Miami impone las mascarillas de nuevo ante "alarmante" repunte en Florida

Personas usando tapabocas pasean en el paseo turístico de Ocean Drive en Miami Beach, Florida. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 28 jul (EFE).- El condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida, volvió este miércoles a imponer la obligación de llevar mascarilla dentro de las instalaciones gubernamentales ante el "alarmante" repunte de la covid-19 en el estado, una medida que afectará tanto a empleados como a visitantes.

"Las mascarillas se exigen (a partir de hoy) a empleados y visitantes en todos los espacios interiores públicos del condado, para protegernos" de un posible contagio de la variante delta, señaló en rueda de prensa Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.

También es obligatorio su uso en los servicios de transporte público y aeropuertos bajo las regulaciones federales, añadió Levine Cava, quien alertó sobre el "enorme y alarmante" aumento de los casos de coronavirus en nuestra comunidad y el país.

LA PELEA POR LA INFORMACIÓN

Ante la gravedad del repunte de casos de coronavirus y una sola información semanal de su incidencia por parte del Gobierno del republicano Ron DeSantis, la jefa del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, la demócrata Nikki Fried, dijo hoy en rueda de prensa que ofrecerá "frecuentes" informes sobre la covid-19 para suplir la demanda de información.

El estado de Florida registra un repunte de casos semanales con la alarmante cifra de 73.199 nuevos contagios en la semana del 16 al 22 de julio, un aumento del 60 % respecto de la anterior (45.584 casos), más que ningún otro estado del país, según datos del Departamento de Salud de Florida (FHD, en inglés) publicados el pasado viernes.

La tasa de positividad en el estado alcanzó el 15.1 %, con un promedio de 10.000 nuevos contagios diarios para un acumulado total de cerca de 2,5 millones de casos desde el inicio de la pandemia el 1 de marzo de 2020, según el FHD, que ahora solo informa de la incidencia de la covid-19 una vez por semana.

Pese a que la regidora de Miami-Dade no anunció la imposición de su uso a empresas o restaurantes, recomendó encarecidamente a los empresarios y la población en general que lleven la mascarilla en interiores o donde haya gente congregada, "especialmente los que no están vacunados", precisó.

Levine Cava se mostró preocupada por la tasa de positividad de la covid-19 en Miami-Dade, que se sitúa, dijo, sobre el 10 % y con 11.104 nuevos casos de contagio la pasada semana.

Y aunque el 75 % de la población elegible del condado (12 años o más) se ha vacunado ya contra el coronavirus, "todos los que no lo han hecho corren un riesgo extremo", insistió.

"Tomaré todas las medidas necesarias para proteger a nuestra comunidad y lo haré con total transparencia en el reporte de los hechos", resaltó Levine Cava, para agregar que muchos de los nuevos hospitalizados son personas sanas, jóvenes entre los 30 y 40 años de edad.

MIAMI BEACH, POR EL MISMO CAMINO

La vuelta a la mascarilla parece que llega también a la ciudad de Miami Beach, donde la alcaldía considera una imposición similar a la de Miami-Dade, tras el reciente anuncio de nuevas pautas hecho por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

"Exhorto a mis colegas a que consideren exigir a nuestros empleados y a las personas que ingresan en los edificios gubernamentales que se pongan mascarillas", dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, durante una reunión hoy de la comisión municipal.

El pasado 21 de julio, el coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, explicó que tres estados con bajo índice de vacunación, Florida, Texas y Missouri, acumulan el 40 % de los casos. Uno de cada cinco casos de los que se registran en todo el país está en Florida.

Además, la pasado semana se contabilizaron 282 muertes por la covid-19 en Florida, con los hospitales en alerta máxima por el aumento del número de infectados hospitalizados, el 90 % de ellos no vacunados.

Esta semana la cadena de hospitales AdventHealth, la mayor del centro de Florida, elevó el nivel de emergencia a rojo debido al aumento veloz de pacientes con la covid-19.

Por su parte, Carlos Migoya, director general del mayor sistema de hospitales del sur de Florida Jackson Health, señaló que ahora al menos el 10 % de los pacientes que dieron positivo a la covid-19 han contraído la cepa que se originó en Colombia.

Así las cosas, el gobernador de DeSantis, se niega, sin embargo, a implementar medidas de prevención obligatorias como el uso de mascarilla, incluido en colegios, y el uso de la distancia social.