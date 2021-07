MERCADOS A.LATINA-Cierran con ganancias ante debilidad del dólar tras señales Fed

(Actualiza con precios al cierre) BOGOTÁ, 29 jul (Reuters) - El grueso de los mercados de monedas y acciones de América Latina cerraron con ganancias la jornada del jueves, impulsados por un retroceso global del dólar producto de las últimas señales de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria. * El dólar cayó a mínimos de un mes, luego de que las garantías del banco central estadounidense sobre que las alzas de tasas siguen lejanas dio un fuerte impulso a otras monedas. * El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral estadounidense todavía tiene "algo de terreno que abarcar" antes de que sea el momento de retirar el apoyo económico que el banco central puso en marcha para combatir los impactos económicos de la pandemia de coronavirus. * "Aunque nada de lo que dijo sorprendió a los mercados, fue sin embargo decepcionante para quienes esperaban una postura más firme sobre el calendario del cambio de políticas, y el reajuste de las expectativas provocó la debilidad del dólar", dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades. * La moneda brasileña, el real, se fortaleció un 0,6%, a 5,0795 unidades por dólar; mientras que el índice de acciones Bovespa cedió un 0,48%, a 125.675 unidades, en una sesión dominada por la presentación de resultados de empresas. * El peso colombiano, se apreció un 0,66% a 3.847,60 unidades por dólar, al tiempo que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, ganó un 0,22% a 1.245,86 puntos, impulsada por los títulos de la petrolera estatal Ecopetrol. * El peso mexicano avanzaba cerca del cierre un 0,32%, a 19,8415 por dólar, al tiempo que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC ganó un 0,57%, a un máximo nivel histórico al alcanzar los 51.634,60 puntos. * "Simbólicamente el índice alcanza niveles históricos en medio de la temporada de reportes trimestrales, que parecen haber sido bien recibidos por el mercado, al mejorar el panorama para las empresas", dijo Luis Alvarado, especialista bursátil de grupo financiero BASE. * "También se da en un entorno de mayor apetito por riesgo en los mercados financieros, pues en las últimas semanas ha disminuido significativamente la especulación sobre la Fed", agregó. * En Argentina, el peso bajó un 0,03% a 96,64/96,65 por dólar en depreciación regulada por el banco central. En tanto, el índice accionario S&P Merval ganó un 1,14%, a 67.315,58 puntos. * "Los operadores van monitoreando las primeras ventas del BCRA, algo que era previsible ante menor estacionalidad de las liquidaciones del campo, pero que de todas maneras no altera la estrategia de lento deslizamiento del dólar mayorista", dijo Gustavo Ber de Estudio Ber. * "A través de intervenciones que siguen vigentes, en las últimas ruedas se observa mayor calma en los dólares financieros regulados y también aquellas otras referencias no reguladas, un respiro que no despeja la incertidumbre de los operadores -ni los desafíos- a futuro", agregó. * El peso chileno escaló un 0,96%, a 758,20/758,50 unidades por dólar, impulsado por un repunte en el precio del cobre, la principal exportación del país. Asimismo, el índice líder de la bolsa de Santiago, el IPSA, escaló un 1,91%, a 4.253,91 puntos. * Los mercados peruanos no tendrán movimiento hasta el 30 de julio debido a feriados nacionales en medio de las celebraciones del Bicentenario de la independencia del país y la investidura del socialista Pedro Castillo como nuevo presidente. Cotizaciones a las 2047 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.268,21 1,26 -1,82 emergentes MSCI América Latina 2.574,12 1,21 4,99 Bovespa Brasil 125.675,33 -0,48 5,5942 IPC México 51.634,6 0,57 17,17 Argentina MerVal 67.315,58 1,145 122,09 COLCAP Colombia 1.245,86 0,22 N/D IPSA Chile 4.253,91 1,91 -16,67 Selectivo Perú 498,4 0,53 -2,72 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,0752 -2,07 2,34 Peso Mexicano 19,8563 0,46 0,20 Peso chileno 758,2 -3,59 -6,47 Peso colombiano 3.843,6 -2,59 -10,97 Sol peruano 3,9170 -1,81 -7,93 Peso argentino 96,45 -1,00 -13,08 (Reporte de Nelson Bocanegra y Froilán Romero. Reporte adicional de Walter Bianchi y Hernán Nessi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas y Rodrigo Charme)