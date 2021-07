Mayo pide sanción para los atletas que confirman y no participan

El atleta Carlos Mayo. EFE/ Sergio G. Cañizares/Archivo

Tokio, 29 jul (EFE).- El aragonés Carlos Mayo, único representante español en la primera final de atletismo en los Juegos de Tokio, reclama que se sancione a los atletas que confirman y luego no participan en la cita olímpica, dejando a otros sin la oportunidad de competir en la cita olímpica.

"Esto me parece una vergüenza. Debería haber sanción para los atletas que confirman y luego no participan en la prueba sin justificación. Cómo te estoy echando de menos aquí y cómo te voy a echar de menos mañana compitiendo, hermano", escribe Mayo en redes sociales.

El campeón de España de 5.000 metros aludía así a su compañero de entrenamientos Juan Antonio "Chiqui" Pérez, que se quedó a las puertas, por ránking mundial, de conseguir una de las 27 plazas disponibles para los Juegos en 10.000 metros, prueba en la que saldrán, finalmente, 25.

"Acabo de ver la lista de salida del 10.000 m y se me saltan las lágrimas. Gracias a este nuevo sistema de clasificación se han perdido 2 plazas, una de ellas la mía. Debería de estar ahí. No es justo que una prueba tan dura como esta donde solo corren 27 se pierdan plazas", afirmó Chique Pérez en la misma red.

La final masculina de 10.000 metros es la primera del atletismo en los Juegos de Tokio, prevista para este viernes al final de la primera jornada, a partir de las 20.30 locales (13.30 CEST).