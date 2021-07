Martino cree que la presión de Canadá no impedirá a México desarrollar su juego

En la imagen, el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino EFE/José Méndez/Archivo

Houston (EEUU), 28 jul (EFE).- El argentino Gerardo "Tata" Martino, seleccionador de México, dijo este miércoles que su equipo no deberá "permitir que la presión de Canadá nos impida realizar nuestro fútbol, de lo contrario tendremos problemas", en el partido que les enfrentará este jueves por la semifinal de la Copa Oro.

"No importa las destacadas ausencias que tendrán en su alineación, nos vamos a enfrentar a un equipo muy bien trabajado y competitivo, que saben como jugar al fútbol", declaró el estratega en rueda de prenda previa al partido.

"Su juego me hace pensar, que al margen de lo que puedan lograr en la Copa Oro, sus posibilidades en el octogonal de la Concacaf al Mundial de Catar 2022 serán muchas", analizó.

En cuanto a su visión de como ve al combinado nacional de México en el proceso de competición que ha tenido en la Copa Oro, donde defiende el título de campeón, Martino dijo sentirse satisfecho de observar que ha ido de "menos a más".

"Sin duda las primeras partes que disputamos frente a El Salvador y luego ante Honduras fueron las mejores de nuestro fútbol, pero en general no hubo ninguna duda que merecimos la victoria en los cuatro partidos que hemos disputado", subrayó Martino. "Demostramos la superioridad que debía tener el equipo al comienzo de cada partido".

Martino reiteró que su objetivo desde que llegaron a la Copa Oro no fue otro que llegar hasta las últimas instancias, que no son otras que revalidar el título de campeones, aunque al igual que el resto de las selecciones han sufrido bajas importantes.

"Lo que importa es que lo jugadores que salgan mañana lo hagan para ser protagonistas, tener la posesión de la pelota, manejar nosotros los tiempos y tener un buen rendimiento de ese juego", valoró Martino.