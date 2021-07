Malasia.- El primer ministro de Malasia defiende su gestión ante críticas y acusaciones de traición

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Malasia, Muhyidin Yasin, ha defendido este jueves su gestión y ha insistido en que no ha "hecho nada mal" ante las insistentes críticas de la oposición y las acusaciones de parte de sus seguidores sobre una presunta "traición".



Según un comunicado de su oficina, el Gobierno se "adhirió a las leyes y la Constitución" del país. El documento ha sido difundido después de que produjera una sentada en el Parlamento horas después de que el rey Abdulá arremetiera contra el Gobierno.



La tensión ha ido aumentando, especialmente después de que varios miembros del Parlamento dieran positivo a lo largo de la jornada. El monarca había señalado poco antes que el Gobierno no le había consultado la revocación del estado de emergencia ni permitiera debatir dicha cuestión en el Parlamento.



Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que el rey fue notificado en varias ocasiones y, en última instancia, está obligado a seguir el consejo del Ejecutivo dado que su labor es puramente "ceremonial".



Sin embargo, el líder la oposición, Anwar Ibrahim, ha tratado de poner sobre la mesa una moción de censura contra Muhyidin y su Gobierno. "Si le queda alguna integridad debería dimitir", ha dicho.



Los ex primeros ministros Mahathir Mohamad y Najib Razak han instado al mandatario a dejar el cargo. El Parlamento volvió a reunirse el lunes después de que el rey presionara a Muhyidin para que permitiera realizar los plenos.



El Parlamento llevaba suspendido desde enero a raíz de la declaración de emergencia en el marco de la segunda ola de casos de coronavirus. En mayo las autoridades impusieron un tercer confinamiento en todo el país, que cuenta con cifras diarias de unos 17.000 contagios.