Las 5 fotos imperdibles que publicó Alejandro Fernández en Instagram

Alejandro Fernández (@alexoficial) causó furor en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 297.168 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes son:





Una vista inesperada 🤩😍🙃😬😬😬 la más hermosa ! #cayetana gcs @camifdzoficial @americafdzzg @alexfernandez.g por la comida !!! Los amo ❤️





Desde los primeros minutos de cada día y hasta los últimos segundos de cada noche… Nunca me cansaré de celebrarte, mi Cuquis hermosa. Gracias por seguirme enseñando y por siempre hacerme creer en el amor incondicional. Por muchos años y recuerdos más. Te amo ma! ♥️





Todo en la vida es actitud, no se trata de lo que ocurre, si no de cómo lo afrontas !!! 😎👍🏽✌🏽





El fracaso no es una opción. Esa palabra no existe en mi vocabulario ni en mi diccionario !!! 😎🤙🏽✌🏽





#wbw a 29 años de la salida de mi primer álbum “Alejandro Fernández” y no pasa un día en el que no agradezca por la gente, los lugares y las experiencias que he tenido la bendición de conocer. 🙏🏻 Salud por muchos más que vienen! Feliz miércoles pa todossss! ✌🏻😎

Alejandro Fernández Abarca (Guadalajara, Jalisco; 24 de abril de 1971) es un cantante mexicano de música regional mexicana y pop latino, hijo del cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana​ como mariachi. Posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y los boleros.

Nació en Guadalajara, Jalisco el 24 de abril de 1971. Crece en el seno de una familia tradicionalmente unida. Tiene dos hermanos mayores Vicente Jr. y Gerardo y una hermana Alejandra. Además de su inclinación musical por herencia y por vocación, Fernández sintió también la necesidad de ampliar su formación personal y, tras los estudios primarios y secundarios, ingresó en la Universidad del Valle de Atemajac para estudiar Arquitectura.

Posee una sólida carrera discográfica y ha sido acreedor a dos Grammy Latinos y seis Premios Billboard. Ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes.

Es conocido por todo el público y la prensa como «El Potrillo», apodo que le viene debido a que el rancho de su padre es denominado «Los Tres Potrillos» en honor a sus tres hijos varones.Como empresario, a Fernández se le atribuye la propiedad del centro comercial Unicenter en Guadalajara, donde hay diferentes tipos de negocios y que genera empleo a más de 170 personas.

También participó con su familia en la construcción del «Lienzo Charro y Centro de Espectáculo Don Vicente Fernández Gómez», mejor conocido como la Arena VFG, el más grande lienzo de toda América con una capacidad para 11.000 personas. Básicamente, dedicado a espectáculos masivos y eventualmente competiciones de charrería.