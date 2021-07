Las 5 fotos imperdibles de CAELi🎀✨ que arrasan en Instagram

CAELiūüéÄ‚ú® (@caeliyt) realiz√≥ varias publicaciones que tuvieron fuerte repercusi√≥n en las redes durante las √ļltimas horas. Los 5 posteos de historias y fotograf√≠as, sumaron m√°s de 412.003 de interacciones entre sus seguidores.

Be a bad bitch sin herir a nadieūüíú





Nunca me callaré cuando vea algo que me parece injusto. Ya no más





ūüĖ§ #tbt





Tocaba Foto sin edit y sin una uŇĄa, solo con ojitos de @desioeyes ūü§éameeeee! D√≠ganle q nos mande m√°s, tambi√©n pa ti :)

Patricia Caeli Santaolalla López nació el 2 de febrero de 1990. También conocida como Caeli o "Caelike", tuvo una primera aparición como extra en el programa cómico Skimo de Nickelodeon y como presentadora en La voz kids de Televisa.

Caeli comenz√≥ su carrera en YouTube cuando abri√≥ un canal en 2010; cuenta que crecer√≠a hasta alcanzar los millones de seguidores. Cuatro a√Īos despu√©s, en 2014, Caeli fue designada por MTV como "digital icon" en los Millenial Awards. En 2018, la youtuber protagoniz√≥ una sesi√≥n fotogr√°fica para la revista Maxim.