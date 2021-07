Las 5 fotos de Ines Gomez Mont que arrasan en su cuenta de Instagram

Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) publicó en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 141.571 de interacciones entre sus aficionados.

Te vamos a extrañar muchísimo 🖤





Nos peinamos iguales ♥️♥️ Gracias mi Clau por nuestras trenzas ♥️♥️ Maria se puso feliz de que me peiné como ella ❤️ Entre que a Inés le encanta que nos vistamos iguales y a Maria que nos peinemos iguales, no se como me verán próximamente jajajaja





Podría pasar todo el día y toda mi vida contemplando y besando a cada una de mis pulgas 💜





Arrancando la semana con una sonrisa!!! Bendiciones para cada una de ustedes y sus familias 💚





Ojalá así sea…… amén 🙏

Inés Gómez-Mont Arena nació en la Ciudad de Méxio, el 29 de julio de 1983. La sobrina del exsecretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont, primero ganó atención como una actriz en 1997 con la telenovela Tric Trac.

En 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca. Más tarde se unió al departamento de entretenimiento, dirigido por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa dominical Los 25+ hasta la temporada cinco, por su embarazo de alto riesgo fue remplazada por la conductora María Inés Guerra. También tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Ventaneando y a los reporteros de deportes de TV Azteca.

Gómez Mont obtuvo popularidad entonces entre el público de habla inglesa cuando, en el Super Bowl Media Day por la Super Bowl XLII, asistió a una conferencia de noticias con el quaterback de los New England Patriots, Tom Brady, llevando un revelador vestido de novia y rogando a Brady que se casase con ella.