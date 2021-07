Lanzarote, la isla que transformó la escritura de Saramago

El miembro de la Real Academia Española por Portugal y catedrático de la Universidad de Coimbra, Carlos Reis. EFE/ Salvador Hernández

Arrecife de Lanzarote, 29 jul (EFE).- El paisaje y la forma de vida en su "refugio" de la isla canaria de Lanzarote contribuyeron a universalizar la obra del Premio Nobel de Literatura José Saramago, que, a partir de su residencia en Canarias, abandonó el interés por los temas históricos y se transformó en un escritor más directo.

Esta consideración la realiza en una entrevista con EFE el catedrático de la Universidad de Coímbra Carlos Reis, comisario de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del escritor portugués que se llevarán a cabo a lo largo del próximo año a nivel mundial.

Para Reis, uno de los principales estudiosos de la obra de Saramago, el hecho de que el Nobel de literatura decidiera fijar en los años noventa su residencia permanente en la isla influyó claramente en el trabajo del escritor "y eso lo podemos plantear en dos niveles".

"Uno es evidente ya que en Lanzarote, Saramago encontró su refugio, su casa, después de que viviera un episodio lamentable en Portugal con la publicación de una de sus obras. Y luego, en otro nivel que todavía no ha sido suficientemente estudiado, y no sé hasta qué punto, la escritura misma de Saramago, estuvo influenciada por el escenario de la isla", afirma el experto.

Reis indica que se debe tener en cuenta que Saramago escribió en Lanzarote una parte importante de su producción literaria, sobre todo aquella (a partir de "Ensayo sobre la ceguera") en que cambia la manera de escribir.

UN ESCRITOR MÁS DIRECTO

Asegura que ese cambio se refleja en el hecho de que, en Lanzarote, Saramago "se hace un escritor más directo, un escritor que elabora menos, como un acto de barroco literario, el lenguaje" y que trata, sobre todo, de temas universales alegóricos.

“El cambio del Saramago interesado en la historia, en la vida social portuguesa, de los campesinos, de los obreros, de personajes históricos como Don Juan Quinto, o Ricardo Reis, ese tiempo es un tiempo anterior a Lanzarote", sentencia el académico. Uno de los coloquios programados en Portugal con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del premio Nobel de Literatura girará, precisamente, en torno a la "Estética y ética de la novela en Saramago" quien, según Reis, sobre todo a partir de "Ensayo sobre la ceguera" es un novelista que no solamente trata temas humanos, sino sobre todo aquellos que tienen una dimensión ética.

"En principio y normalmente desde un punto de vista muy crítico: la crueldad humana, la injusticia entre los hombres, la identidad personal, la doble personalidad que podemos tener y hablo de algunos temas de sus obras de eso que él mismo llamó el tiempo de la piedra", añade.

Reis indica que, aunque en ese nuevo periodo el escritor "va directo a estos temas de dimensión ética", no olvida en su producción una dimensión ideológica.

En este sentido, Carlos Reis recuerda que "cualquier escritor, al darle importancia a la dimensión ética de su obra habla no solamente para los lectores de hoy sino también para los lectores de dentro de cien años" y este es, añade, precisamente "uno de los aspectos que más te garantizan que Saramago es un escritor de ahora y del futuro".

UN AÑO PARA LEER A SARAMAGO

Carlos Reis ha visitado Lanzarote para trabajar en la planificación de los actos que se desarrollarán para celebrar el centenario del nacimiento del escritor luso de cuya coordinación a nivel mundial se encarga.

El estudio de su biografía, la lectura de sus obras, nuevas publicaciones en distintos formatos de sus trabajos y reuniones académicas sobre su figura en todo el mundo serán los ejes centrales de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del Nobel de literatura.

Reis señala que el eje "fundamental" del centenario será la lectura, "pero en un aspecto muy amplio, es decir, lectura de Saramago en las escuelas, en las universidades pero también la lectura de Saramago en exposiciones, en representaciones artísticas, en adaptaciones teatrales. Todo eso entendido como lectura o relectura de Saramago".

Para Carlos Reis, la obra del Nobel portugués continúa en un primer plano como lo demuestra el hecho de que con la pandemia, una obra suya "Ensayo sobre la ceguera" ha cobrado una importancia excepcional porque Saramago "supo prever el futuro y anticipar tragedias".

Salvador Hernández