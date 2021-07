La Fiscalía boliviana defiende la pericia que niega un fraude y la oposición la cuestiona

Vista de un ciudadano boliviano mientras emitía su voto en un colegio electoral de El Alto (Bolivia), en las elecciones de 2019. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 28 jul (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Bolivia defendió este miércoles la pericia realizada por un equipo en España que concluye que "no hubo manipulación" de los resultados de los comicios de 2019 que derivó en el cierre del caso denominado "fraude electoral", en medio de críticas de la oposición y dudas de la credibilidad del informe.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, indicó este miércoles en una conferencia de prensa que la pericia realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España estuvo a cargo del ingeniero Juan Manuel Corchado y su equipo.

Quispe enfatizó que Corchado cuenta con estudios posdoctorales en informática, es doctor en inteligencia artificial y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, entre otros estudios.

El secretario sostuvo que se realizó una "convocatoria pública" para que los expertos o las empresas se postularan para realizar la pericia y que en ese marco se presentaron a este llamamiento.

Además, indicó que se pagó al equipo de la pericia aproximadamente 30.000 dólares a través del Banco Central de Bolivia.

EL INFORME

Esta pericia encargada por la Fiscalía el pasado 15 de abril establece conclusiones sobre la independencia de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) respecto al cómputo oficial, el análisis de conexiones, la integridad de datos, inconsistencias en la base de datos y conexiones y diferencias de funciones entre servidores de los comicios anulados en 2019.

Durante la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 hubo una paralización del TREP que duró casi 24 horas cuando existía un 83 por ciento de los resultados, lo que generó la desconfianza en los comicios.

En medio hubo un cambio de tendencia que daba una victoria más amplia al entonces presidente Evo Morales sobre su contendiente el expresidente Carlos Mesa y descartaba una posible segunda vuelta y con ello emergieron las primeras acusaciones de fraude.

La pericia señala en una de las principales conclusiones que se detectó "deficiencias e incidencias que no suponía riesgo para la integridad del proceso electoral" y "no se advierten manipulación de los votos", según leyó el fiscal general, Juan Lanchipa el martes.

Este informe se contrapone al presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 10 de noviembre de 2019 que detectó irregularidades "muy graves" como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.

La OPOSICIÓN

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora del Gobierno de Luis Arce, indicó en una conferencia de prensa que ninguna investigación de un "instituto" puede reemplazar la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha sido hecha "in situ".

Además, rechazaron esa investigación y anunciaron que emprenderán acciones para pedir garantías en "materia de derechos humanos" para el líder del CC el expresidente Carlos Mesa y a los asambleístas de esa bancada.

También pedirán un informe a la Fiscalía General del Estado cuestionando la razón por la que se descarta el informe de la OEA, cómo se hizo la "licitación" de la empresa entre otros detalles.

En tanto la bancada de Creemos, la otra fuerza opositora, pidió la renuncia del fiscal Lanchipa tras cerrar el caso denominado "fraude electoral".

"Al señor Lanchipa, si le queda algo de ética debería renunciar al cargo de Fiscal General porque no garantiza la independencia de poderes", sostuvo el jefe de bancada de Creemos Henry Montero.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) llamó a movilizarse el próximo 6 de agosto, fecha de las fiestas patrias, en rechazo a esa pericia encargada por la Fiscalía y están en "alerta" por si el expresidente Evo Morales vuelve al poder tras esta pericia.

Morales renunció a la Presidencia forzado por un supuesto "golpe de Estado" tras las elecciones anuladas de 2019 que causó una crisis política y social en el país.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, agradeció y felicitó el trabajo "técnico y científico" de la pericia encargada por la Fiscalía que "solamente demuestra la verdad que se quería conocer".

Mamani señaló que ahora "no hay duda" de que la OEA fue parte del "golpe de Estado".