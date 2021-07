Johnson llama a no dejar un "legado de talento desperdiciado" por la covid-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, se prepara para saludar al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, antes de su reunión bilateral en Chequers, cerca de Aylesbury, Gran Bretaña, el 28 de julio de 2021. EFE/EPA/HOLLIE ADAMS

Londres, 28 jul (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha convocado este jueves en Londres una cumbre global sobre la educación con el fin de que la pandemia no deje "un legado de talento desperdiciado".

En la cita, Johnson instará, según un comunicado difundido por Downing Street, a los lideres mundiales a realizar una inversión "transformadora" en los niños y a financiar la Alianza Global por la Educación (GPE, por sus siglas en inglés) para conseguir que 175 millones en todo el mundo vayan al colegio.

El objetivo de esta iniciativa, copresidida por Reino Unido y Kenia, es movilizar 5.000 millones de libras (5.900 milones de euros) en los próximos cinco años con ese objetivo, de los cuales el Gobierno británico ya comprometió 430 millones de libras (505 millones de euros) en la pasada cumbre del G7 en Cornualles.

La cumbre que se celebrará en Londres a lo largo del jueves contará con la participación, entre otros, de la joven Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, o el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

"Tenemos que luchar para garantizar que la covid-19 no aplasta las oportunidades vitales de millones de niños, dejando un legado duradero de talento desaprovechado", dijo Johnson.

El "premier" recordó que antes de la pandemia ya había muchos menores, especialmente niñas, que no tenían acceso al colegio, por lo que asegurar su educación es "lo más importante que podemos hacer para recuperarnos de esta crisis".

Además de la financiación para la GPE, la intención de la cumbre es conseguir que el mayor número posible de líderes firmen una declaración política, encabezada por Kenyatta, para destinar en sus países al menos el 20 % de sus presupuestos nacionales en educación.