JJ.OO/Hockey.- Previa del Australia - España

Los 'Red Sticks' se juegan los cuartos ante la potente Australia



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La selección española masculina de hockey sobre hierba intentará este viernes (3.00, hora peninsular española) clasificarse para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que pasa por no perder ante la poderosa Australia.



La victoria obligada ante Japón, y la diferencia obtenida, han dejado con vida a los 'Red Sticks' de cara a estar en los cruces. Los cuatro puntos sumados le dejan actualmente en la tercera plaza, empatado con Argentina y Nueva Zelanda, que juegan entre ellos en esta última jornada, lo que le abre algo más sus opciones ante los 'Kookaburras'.



España sabe que no perder ante el combinado australiano le da el billete pase lo que pase en el duelo entre los argentinos y los neozelandeses, que saltarán al campo sabiendo lo que han hecho los de Fred Soyez. Si estos ganan, serán terceros, y si empatan, quedarán en mano de sus dos rivales para saber su posición, con la victoria de uno de ellos enviándole a la cuarta plaza y a un cruce contra la 'bestia negra' Bélgica.



Menos cuentas tienen que hacer los australianos, ya clasificados con pleno de puntos y como primeros de grupo, algo que podría 'relajarles' de cara al partido contra la selección española, que espera que la victoria ante Japón le haya quitado un peso de encima para dar su mejor versión en un partido de mucha dificultad y donde deberá contrarrestar el poderoso físico de su rival.



Sin embargo, España no renuncia a nada, ni siquiera a la victoria ante la número uno del mundo, a la que ya fue capaz de derrotar hace dos años en Madrid en la Pro League por 3-2. Además, en los últimos Juegos de Río de Janeiro, también fue capaz de derrotarla por 1-0.



Los 'Red Sticks' necesitarán una actuación que raye a la perfección, sobre todo a nivel defensivo, y una mejoría en el 'penalti-corner' para poder tener opciones ante un rival que ha anotado 21 goles, seis de ellos de un Blake Govers muy peligroso en el 'penalti-corner'.



FICHA TÉCNICA.



--EQUIPOS.



AUSTRALIA: Charter (p), Sharp, Wickham, Dawson, Beltz, Ockenden, Whetton, Govers, Simmonds, Howard, Zalewsky, Ogilvie, Beale, Mitton, Brand y Hayward.



ESPAÑA: Quico Cortés (p), Alonso, Romeu, Sallés, Delàs, González, Alegre, Oliva, Lleonart, Ruiz, Quemada, Sánchez, Iglesias, Piera, Basterra y Boltó.



--ESTADIO: Estadio Hockey Oi.



--HORA: 3.00.