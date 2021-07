Irán.- EEUU denuncia "múltiples muertos" por la represión de las protestas en Irán por la escasez de agua

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado que las fuerzas de seguridad iraníes han causado "múltiples muertos" durante la represión de las últimas protestas en la provincia de Juzestán (suroeste), desencadenadas por la escasez de agua y que se han extendido en los últimos días a otros puntos del país.



"El pueblo iraní tiene derecho a expresar sus frustraciones y hacer que el Gobierno rinda cuentas, pero hemos visto informaciones preocupantes sobre disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, provocando múltiples muertos", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



"Condenamos el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos. Apoyamos los derechos de los iraníes a reunirse pacíficamente y expresarse, sin miedo a la violencia y a la detención por parte de las fuerzas de seguridad", ha señalado, antes de agregar que Washington "supervisa informes sobre una ralentización de Internet en la región".



Así, ha achacado la escasez de agua "a la sequía y la mala gestión gubernamental" y ha recalcado que "el pueblo iraní está poniendo el foco no sólo en sus necesidades insatisfechas, sino en sus aspiraciones incumplidas de respeto de los Derechos Humanos".



"Reclamamos al Gobierno iraní que permita a sus ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de expresión y acceder libremente a la información, también a través de Internet", ha remachado Price, según un comunicado publicado en la página web del Departamento de Estado.



El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó el 23 de julio que los manifestantes "no pueden ser culpados" por la situación. "Están enfadados. El agua no es un asunto banal, especialmente con el clima en Juzestán", sostuvo, antes de añadir que "si los consejos sobre el sistema de agua y aguas residuales de Juzestán hubiera sido escuchado, estos problemas no hubieran surgido".



Las palabras de Jamenei llegaron un día después de que el presidente saliente de Irán, Hasán Rohani, destacara que las protestas son legítimas y advirtiera a la población contra la posibilidad de que los "enemigos" del país se "aprovechen" de ellas. "La gente puede protestar, es uno de sus derechos y no hay problema con expresar el descontento en el marco de la ley", apuntó.



La provincia ha sido escenario de protestas por la escasez de agua, algunas de las cuales han derivado en enfrentamientos que se han saldado por ahora con al menos dos manifestantes y un policía muertos, además de decenas de heridos, si bien testigos apuntan a una cifra superior, según la agencia alemana de noticias DPA.



La escasez de agua en Irán es relativamente frecuente debido a los sequías, si bien Juzestán se ha visto especialmente impactada este año por las elevadas temperaturas, en medio de las críticas a Rohani por la falta de obras para mejorar la infraestructura.