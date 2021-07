Infosalus.- El síndrome metabólico, relacionado con un mayor riesgo de sufrir un segundo ictus y de morir

30-09-2016 Síndrome metabólico ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD HOSPITALES NISA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las personas con cinturas más grandes, presión arterial alta y otros factores de riesgo de síndrome metabólico pueden tener un mayor riesgo de sufrir un segundo ictus e incluso de morir que las personas que no tienen síndrome metabólico, según un meta-análisis publicado en la edición online de 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología.



El síndrome metabólico se caracteriza por tener un exceso de grasa en el vientre junto a dos o más factores de riesgo como presión arterial alta, triglicéridos más altos de lo normal, alto nivel de azúcar en la sangre y colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) bajo, o colesterol "bueno".



"Los estudios han mostrado resultados contradictorios sobre si el síndrome metabólico, que se ha relacionado con un mayor riesgo de un primer accidente cerebrovascular, también aumenta el riesgo de un segundo accidente cerebrovascular y de muerte, por lo que quisimos analizar toda la investigación disponible", recuerda el autor del estudio, el doctor Tian Li, de la Cuarta Universidad Médica Militar en Xi'an, en China.



"Estos hallazgos ayudarán a las personas con síndrome metabólico y a sus proveedores de atención médica a saber que deben ser examinados por el riesgo de accidente cerebrovascular recurrente y recibir tratamientos preventivos", destaca.



En cuanto al riesgo de recurrencia del ictus, el metaanálisis combinó los resultados de seis estudios con 11.000 participantes a los que se hizo un seguimiento de hasta cinco años. Durante ese tiempo, 1.250 personas sufrieron un segundo ictus. El análisis descubrió que las personas con síndrome metabólico tenían un 46% más de probabilidades de sufrir un segundo ictus que las personas que no tenían el síndrome.



Al analizar cada uno de los componentes del síndrome metabólico, los investigadores descubrieron que tener un nivel bajo de colesterol bueno y tener dos o más componentes del síndrome se asociaban de forma independiente con un mayor riesgo de sufrir un segundo ictus. Tener un exceso de grasa en el vientre, un nivel elevado de azúcar en la sangre y una presión arterial alta no se asociaban a un mayor riesgo de sufrir un segundo ictus por sí solos.



En cuanto al riesgo de muerte por cualquier causa, el metaanálisis combinó ocho estudios con 51.613 personas a las que se hizo un seguimiento de hasta cinco años. Durante ese tiempo, murieron 4.210 personas. Las personas con síndrome metabólico tenían un 27% más de probabilidades de morir durante el estudio que las personas sin el síndrome. Ninguno de los componentes individuales del síndrome se asoció de forma independiente con un mayor riesgo de muerte.



"Estos resultados se suman a la evidencia de que las personas con síndrome metabólico deben tomar medidas para modificar su riesgo de sufrir un segundo accidente cerebrovascular e incluso la muerte cuando sea posible, a través de la medicación, la dieta, el ejercicio y otros cambios de estilo de vida recomendados, como dejar de fumar", señala Li.