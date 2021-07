Google y Facebook exigirán a empleados en sus oficinas que se vacunen

Agrega Facebook ///Nueva York, 28 Jul 2021 (AFP) - Los gigantes de internet Google y Facebook informaron el miércoles que exigirán que todos los empleados que trabajen en sus instalaciones estén vacunados, luego de una oleada de anuncios similares de organismos públicos en Estados Unidos.La obligación se implementará "en las próximas semanas" en Estados Unidos, antes de extenderse a otras regiones del mundo "en los próximos meses", anunció en un comunicado el director gerente de Google, Sundar Pichai, al tiempo que precisó que la medida no aplicará en países donde la vacuna aún no es de fácil acceso.Google pronto proporcionará detalles de las excepciones a este requisito "para las personas que no pueden ser vacunadas por razones médicas o poblaciones específicas", informó la compañía.Consultada por AFP sobre estas posibles excepciones, la filial de Alphabet no respondió de inmediato."Vacunarnos es una de las formas más importantes para que nosotros y nuestras comunidades locales nos mantengamos saludables", indicó Sundar Pichai.Asimismo, Facebook también "exigirá que todos los que vengan a nuestras instalaciones en Estados Unidos estén vacunados", dijo la vicepresidenta Lori Goler en un mensaje enviado a la AFP.En junio, la red social comunicó a sus empleados que quienes quisieran seguir teletrabajando a tiempo completo podían solicitarlo, si sus funciones lo permitían.Al resto se le recomienda trabajar al menos la mitad del tiempo en las instalaciones de la empresa. Facebook planea reabrir sus oficinas al 50% en septiembre y alcanzar su aforo máximo en octubre.De su lado, Google informó el miércoles que postergaba la fecha oficial de regreso a los puestos al 18 de octubre, tras haberla fijado inicialmente para el 1 de septiembre.Luego de esta fecha, casi el 80% de los empleados deberán trabajar físicamente en las instalaciones de la empresa al menos tres días a la semana. El grupo estima que alrededor del 20% seguirán quedándose en casa.De acuerdo con la Agencia Federal para el Cumplimiento de las Leyes Contra la Discriminación en el Lugar de Trabajo (EEOC) de Estados Unidos, los empleadores pueden exigir a sus empleados que presenten prueba de vacunación anticovid, con excepciones por razones médicas u objeciones religiosas.El mes pasado, el gran banco estadounidense Morgan Stanley y la gestora de activos BlackRock habían señalado que solo los empleados vacunados tendrían acceso a sus locales.Esta misma jornada, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que se obligará a todos los trabajadores de la salud en contacto con el público a que se vacunen. Así, decenas de miles de empleados del estado tendrían que mostrar prueba de vacunación o enfrentar pruebas semanales a partir del 6 de septiembre.A principios de esta semana, California y la ciudad de Nueva York anunciaron que los trabajadores públicos deberán vacunarse o hacerse pruebas semanales.tu/jum/iba/lm/rsr -------------------------------------------------------------